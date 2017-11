Magnesium citraat: ideaal voor sporters en mensen met een druk leven

Magnesiumcitraat verhoogt het magnesiumionengehalte in het lichaam. Nu kan het zijn dat die woorden je weinig zeggen. Maar als we je vertellen dat het constipatie kan verhelpen en dat het je helpt ontspannen in stressvolle periodes, gaat er wellicht een lampje branden.

Magnesium is namelijk een van de belangrijkste mineralen die ons lichaam nodig heeft. Desalniettemin hebben veel mensen een tekort aan magnesium. Om die reden worden magnesium supplementen steeds meer gebruikt. Een van de meest bekende is het magnesium citraat van Holland & Barrett.

Magnesium tekort

Een tekort aan magnesium kan leiden tot een tal van klachten. Stress, gespannen spieren, slapenloosheid, spierkrampen en vermoeidheid zijn er maar enkele van. Ook een hoge bloeddruk, migraine en depressie worden in verband gebracht met een tekort aan magnesium. De flinke magnesiumtekorten zie je vooral bij ziekten of een (te) hoog alcohol gebruik. Lichte magnesiumtekorten zie je vaker, en daar is magnesium citraat een hele goede oplossing voor.

Wat doet magnesium

Magnesium heeft een ontspannende werking op ons lichaam en op onze geest. Het houdt onze bloeddruk gezond, zorgt voor een goede deling van cellen en draagt bij aan een vlotte stofwisseling. Het is dus van belang op ons hele functioneren.



Stress

We leven een druk bestaan en zijn continu met allerlei dingen bezig. Hoe meer stress we hebben, hoe meer magnesium we verbruiken. Sporters en mensen met een druk leven zullen dus gemakkelijker een magnesium tekort hebben dan anderen. Om die reden is magnesiumcitraat een zeer goede oplossing!

Waar komt dat tekort vandaan?

Ons voedingspatroon is de laatste jaren flink veranderd. We eten vaker een snelle hap en meestal verschijnen er geproduceerde groenten op ons bord. Die groenten hebben nu net een tekort aan magnesium. Ze worden namelijk gekweekt in grond bewerkt met kunstmest, en bij sommige kwekerijen komt er niet eens grond aan te pas. Terwijl gezonde grond juist veel magnesium bevat. Daarbij eten we ook veel zuivel en krijgen hierdoor teveel calcium binnen. Waar magnesium ons laat ontspannen, doet calcium juist het tegenovergestelde. Teveel calcium en een gebrek aan magnesium zorgt dus voor een disbalans.

Gezonde voeding

De basis van dit magnesium tekort zit hem dus in een gezonde voeding. Zo zitten bijvoorbeeld champignons vol met antioxidanten wat volgens wetenschappers bij kan dragen aan de strijd tegen veroudering, en is een goede voeding van groot belang bij diabetes en andere mogelijke aandoeningen.

Helaas kunnen we hier niet altijd wat aan doen; ook hier bied magnesiumcitraat een goede oplossing.