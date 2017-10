MaMa Kelly Amsterdam opent bijna haar deuren

Vanaf 13 november 2017 opent restaurant MaMa Kelly in Amsterdam officieel haar deuren. Het restaurantconcept met de befaamde kip en kreeft werd in 2015 met succes gelanceerd in Den Haag en breidt nu uit met een tweede vestiging in de hoofdstad. In het pand in het Olympisch Stadion wordt de laatste hand gelegd aan een spraakmakend roze interieur. Het pand krijgt vier etages die split level zijn opgebouwd. Er komen vier verschillende ruimtes met allemaal hun eigen stijl. Naast veel roze wordt er messing, leer en eikenhout toegepast. Het resultaat wordt een stijlvol, elegant en sexy interieur. De menukaart is eigenlijk heel simpel. Bij MaMa Kelly eet je of kip, of kreeft, op verschillende manieren bereid. Naast deze signature gerechten is er nog veel meer keuze, zoals vis, steak en salades.

MaMa Kelly Amsterdam

Verwachte opening 13 november 2017

Olympisch Stadion 35, 1076 DE Amsterdam

www.mama-kelly.nl

Foto credits: De Horeca Fabriek