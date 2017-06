MaMa Kelly opent vestiging in Amsterdam

MaMa Kelly opent in september 2017 een restaurant in Amsterdam. Het restaurantconcept werd in 2015 gelanceerd in Den Haag en breidt uit met een tweede vestiging in de hoofdstad. In het Olympisch Stadion wordt vanaf het eind van de zomer de befaamde kip en kreeft van chef IJsbrant Wilbrenninck geserveerd in een spraakmakend interieur. De horecalocatie is ruim 1000 m2 groot, en er wordt er hard gewerkt om deze locatie te transformeren naar een opzienbarende hotspot.

MaMa Kelly Amsterdam

Verwachte opening September 2017

Adres Olympisch Stadion 35, 1076 DE Amsterdam

www.mama-kelly.nl