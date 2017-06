Manieren om te besparen op vakanties

De zomervakantie staat bijna voor de deur, vandaar dat we hier een aantal eenvoudige manieren op een rij hebben gezet om te besparen op vliegtickets, overnachtingen, activiteiten en eten.

Het is als eerste belangrijk om vliegtickets niet te laat of te vroeg te boeken. De goedkoopste tijd om een ticket aan te schaffen is ongeveer 40 dagen voor de reis. Als je de luchtvaartmaatschappijen gaat vergelijken, zou je moeten kijken naar de kosten die niet zijn inbegrepen, zoals eten, koffers of keuze van zitplaatsen. Want deze verschillen bij de verschillende luchtvaartmaatschappijen.

Om het vergelijkingsproces te verbeteren is het verstandig de cookies te verwijderen op je internet browser. Als je van de ene naar de andere website gaat, is de prijs voor hetzelfde ticket vaak veel hoger, en krijg je door een toegevoegd label ook te zien dat er maar een paar plekken over zijn. Na het verwijderen van de cookies, zal het label verdwijnen en de prijs dalen tot de oorspronkelijke kostprijs.

Bij internationale reizen of reizen met aansluitende vluchten, is het verstandig tickets te boeken bij reisorganisaties, omdat deze vaak kortingen aanbieden voor het boeken van meerdere vluchten tegelijk. Ook moet je er niet vanuit gaan dat landen op de belangrijkste luchthaven op de plaats van bestemming de beste optie is. Landen op een kleinere luchthaven kan slimmer zijn, omdat dan het verkeer vermeden wordt en vliegtickets vaak lager in prijs zijn.

Voor het zoeken naar een accommodatie, kun je het beste gebruik maken van hotel boeking sites, en sorteren op de laagste tot de hoogste prijs en dan boeken via het hotel, die meestal hetzelfde tarief biedt. Direct boeken bij het hotel is beter omdat hotel managers je dan zien als meer trouwe klanten, waardoor ze betere kamers geven.

Een andere accommodatie optie die geld kan besparen is een huis of kamer direct huren van de eigenaar – een optie die de deur kan openen voor onderhandelingen. Het boeken van een huis in plaats van een hotel kan voordelig zijn voor gezinnen of groepen. Maar als de groep een hotel verkiest, vraag het hotel voor een deal. De meeste hotels zullen kortingen bieden aan degenen die bellen en zeggen dat ze meerdere kamers nemen.

Ook is het verstandig om voor activiteiten, waar mogelijk, van tevoren te reserveren omdat sommige attracties vaak hogere tarieven rekenen aan last-minute reizigers. Ook zijn package deals niet altijd goedkoper dan als er afzonderlijke activiteiten worden gekocht, dus het loont om onderzoek te doen. Als je met kinderen gaat is het aan te raden om vooraf te bellen of online te zoeken naar dagen met speciale tarieven voor kinderen in musea, pretparken, dierentuinen en andere plaatsen.

Betaal met contant geld voor activiteiten – van overdekte winkelcentrum tot recreatie – omdat veel kleine bedrijven kortingen bieden aan klanten die dit doen. Creditcard bedrijven rekenen kosten voor elk gebruik, zodat bedrijven kosten kunnen besparen door contant geld aan te nemen.

Om te besparen op eten, is een supermarkt op de plaats van bestemming aan te raden om één of twee maaltijden per dag te maken. Je kunt ook besparen door eigen snacks te brengen. Sommige coupon sites bieden restaurant coupons in verschillende steden en landen.

Hoe een vakantie betaald wordt moet ook worden overwogen. Open een speciale rekening waar er geld op wordt gestort. Ook is het niet verstandig om de reis met een creditcard te financieren. Dit zorgt voor meer kosten.