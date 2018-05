Manieren om een doorzetter te worden als je van nature lui bent

Misschien vraag je je soms af of je de kans hebt zo succesvol te zijn als een van je vriendinnen of degenen die zo populair zijn op Instagram of YouTube. Of dat je wel goed of slim genoeg bent om te krijgen wat je echt wilt. Al deze kleine twijfels over jezelf zijn de grootste obstakels die je ervan weerhouden om een ​​ambitieuze doorzetter te worden. Onthoud dat niemand en niets je zal helpen te slagen tot je de volgende stappen neemt:

1. Maak geen grote lijst met doelen die je wilt bereiken

Luie mensen hebben moeite om een ​​paar doelen tegelijkertijd te bereiken, wat de reden is dat ze de neiging hebben te falen aan het begin van de weg naar succes. Het stellen van grote doelen is geweldig, maar alleen voor degenen die 24/7 willen werken om die doelen te bereiken. Als je niet een van hen bent, concentreer je dan op één ding tegelijk om je doelen haalbaarder te maken. Begin met het opschrijven van je doelen en neem dag-tot-dag stappen om ze te bereiken.

2. Bewaak je interne dialoog

Als je jezelf blijft vertellen dat je nooit succesvol zult worden of dat je niet hard genoeg werkt om uitdagende taken te ondernemen, zul je nooit een ambitieuze doorzetter worden. Negatief praten kan je zelfrespect en zelfvertrouwen vernietigen en zorgen voor ellende. Wanneer je een negatieve gedachte hebt, probeer het dan positief te veranderen. Een positieve interne dialoog is een perfecte motivator en energiebooster.

3. Stop met wachten op het juiste moment

Nu je een lijst met je doelen hebt en je voelt dat je klaar bent om die uitdagingen aan te gaan, zijn er tal van excuses die onverwacht in je hoofd kunnen verschijnen. Luie mensen houden van excuses, dus breken met tenminste één excuus is een pijnlijk proces. Als je wacht op het juiste moment om je doel te bereiken, dan moeten we je teleurstellen – er is geen juiste tijd, dag, week, maand of jaar. Onderneem vandaag actie omdat het morgen misschien te laat is.



4. Confronteer problemen

De weg naar succes zit vol fouten, mislukkingen, teleurstellingen, stress en problemen. Als je ontvlucht of je doel opgeeft, zou je er de rest van je leven spijt van kunnen hebben. Ambitieuze doorzetters lopen niet weg voor de problemen, ze confronteren ze en lossen ze op. Een klein probleem oplossen kan het een ingewikkelder probleem maken.

5. Zorg dat je georganiseerd bent in alle delen van je leven

Rommelige kamer? Rommelig huis? Rommelige werkplek? Rommelig verstand? Hé, hoe ga je krijgen wat je wilt met al die rotzooi? Denk je niet dat het tijd is om eindelijk georganiseerd te worden? Verwijder de afleiding, doe de rommel van de hand en begin je doel te bereiken met een schoon huis en een heldere geest.

6. Laat anderen je levensdoelen niet dicteren

Of het nu een ouder of een vriendin is, laat ze je beslissingen niet dicteren. Soms zijn onze naaste en dierbaren degenen die negativiteit, twijfel en ontmoediging verspreiden. Sommige van hun woorden hebben misschien betekenis, maar probeer op je eigen mening te vertrouwen. Hoe meer mensen, hoe meer meningen. Je kunt iedereen niet behagen.

7. Verbreed je horizon

Je moet buiten je comfortzone komen om te groeien en te krijgen wat je wilt. Hoe meer nieuwe dingen je probeert, hoe meer ervaring je opdoet. Hoe meer ervaring je hebt, hoe eenvoudiger je je doelen bereikt.