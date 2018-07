Manieren om je innerlijke batterijen op te laden

We leven in een samenleving waarin het druk en gestrest zijn de normaalste zaak van de wereld is. Maar wat kost die stress jou echt? Uitputting, snelle maaltijden en geen tijd om het rustig aan te doen, laten je niet vervuld, dat is zeker. Als je begint met wat persoonlijke tijd te nemen om je op te laden, zul je verrast zijn hoe goed je je voelt. Hier zijn enkele eenvoudige manieren om je batterijen op te laden.

1. Plan een digitale detox.

2. Ga lekker wandelen.

3. Geniet van een manicure en/of pedicure.

4. Geef je zelf wat “spa tijd”

5. Doe een dutje van 30 tot 60 minuten.

6. Lees een boek.

7. Ga sporten.

8. Werk in de tuin of op je balkon.

9. Neem een lang bad of een lange douche.

10. Ga kleuren.

11. Ga de natuur in.

12. Plan een dagje uit met je vriendinnen.

13. Neem een vrije dag van je werk.

14. Ruim je huis op en ontdoe je van alle troep.

15. Ga mediteren of doe aan yoga.