Manieren om je kinderen enthousiast te houden over school

Voor een kind is elke dag gevuld met een hoop nieuwe dingen om van te leren. Het is een feit: kinderen die enthousiast zijn over leren doen het beter op school en in het leven. Een van de beste cadeaus die we onze kinderen kunnen geven, is enthousiasme voor alles wat de school te bieden heeft. Hieronder enkele manieren hoe je dat kunt doen.

Houd er zelf van.

Zoals met alle dingen, is liefde om te leren iets dat onze kinderen meekrijgen van thuis. Als je graag nieuwe dingen leert, als je graag problemen oplost, als je ervan houdt om een ​​vaardigheid te oefenen totdat je het onder de knie hebt, zullen je kinderen dat ook doen. Je enthousiasme voor het uitbreiden van je kennis en het aangaan van uitdagingen nemen kinderen over. Wees enthousiast over nieuwe ontdekkingen. Deel verhalen wanneer je iets bereikt hebt dat moeilijk is. Laat je kinderen de moeite zien die het kost om iets te repareren of te creëren en het tevredenheidsgevoel dat komt met het bereiken ervan.

Breng ontdekkingstijden door met je kinderen.

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Bevorder die nieuwsgierigheid door zelf nieuwsgierig te zijn. Vraag je af hoe de dingen werken. Neem de kindervragen serieus. Beantwoord hun vragen door informatie op internet op te vragen en ernaar te zoeken in boeken. Bekijk samen de natuur- en wetenschapshows en praat over wat je van hen hebt geleerd. Voer eenvoudige experimenten thuis uit. Het internet staat vol met leuke en verrassende thuisprojecten die je van alles laten zien.

Lezen. Lezen. Lezen.

Lezen is van groot belang voor de ontwikkeling van iedereen. Begin op jonge leeftijd al met voorlezen. Moedig ze aan om pagina’s met je te lezen. Ga wekelijks naar de bibliotheek en moedig de kinderen aan om boeken te nemen zodra ze oud genoeg zijn om een ​​bibliotheekpas te hebben. Kinderen die van boeken houden en vertrouwd zijn met lezen, zullen minder snel overweldigd worden door opdrachten die er afhankelijk van zijn.

Schrijven. Schrijven. Schrijven.

Schrijven is net zo belangrijk om het goed te doen op school en in het leven. Net als bij het lezen, moeten kinderen vroeg beginnen met schrijven. Stimuleer dat dus, en doe dagelijks aan schrijfoefeningen met de kinderen.

Wees geïnteresseerd in wat er op school gebeurt.

Kinderen nemen hun signalen van ons over. Als we oprecht geïnteresseerd zijn in wat ze leren, zullen zij dat ook zijn. Breng elke middag of avond wat tijd door om te praten over wat de kinderen op school hebben geleerd. Wees geïnteresseerd, niet kritisch. Kijk samen naar de papieren die ze meebrengen van school. Vraag naar hun huiswerk. Stel vragen die meer dan een ja of nee antwoord vereisen.

Maak een huiswerk ruimte thuis.

Het maakt niet uit of een kind huiswerk maakt op de keukentafel of op een bureau. Het gaat erom dat er een tijd en een plaats is speciaal voor huiswerk en dat er benodigdheden zijn. Door een fysieke ruimte te maken en een huiswerktijd vast te stellen, komt de boodschap dat schoolwerk serieus wordt genomen over. Maak een regel dat telefoons en tv’s worden uitgeschakeld tot het huiswerk is voltooid, zodat afleiding tot een minimum wordt beperkt. Ga af en toe kijken om te zien hoe het gaat, om ondersteuning te bieden als het nodig is en om de prestaties te vieren. Onze geïnteresseerde en positieve betrokkenheid is veel indrukwekkender dan onze woorden.