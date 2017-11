Manieren om positieve signalen te sturen naar een potentiële partner

Je hebt eindelijk iemand ontmoet waar je geïnteresseerd in bent. Maar misschien voel je je verlegen. Misschien ben je terughoudend om je gevoelens kenbaar te maken, of misschien ben je bang dat je te hard van stapel loopt. Geen zorgen. Hier zijn subtiele manieren om je interesse over te brengen.

1. Glimlach. Het klinkt zo simpel dat je het misschien zou kunnen vergeten. Niets laat zo duidelijk zien dat je plezier hebt dan een echte glimlach.

2. Houd de blik vast. Als jullie ogen elkaar ontmoeten, en je de blik even vasthoudt – is dit een goede manier om te zeggen: “Ik ben geïntrigeerd door jou.”

3. Reageer snel. Als je een tekst-, e-mail- of telefoonbericht ontvangt, antwoord dan snel. Te lang wachten zou kunnen worden geïnterpreteerd als desinteresse.

4. Straal enthousiasme uit. Er kan een tijd zijn om cool te spelen, maar niet als je interesse wilt communiceren.

5. Maak oogcontact. Als je met de andere persoon praat, kijk hem diep in de ogen. Aangezien ogen de ramen van de ziel zijn, zullen ze je aantrekkingskracht onthullen.

6. Lach. Speelsheid en grappen maken een directe verbinding tussen twee mensen. Laat je gevoel voor humor zien.

7. Geef een echt compliment. Of subtiel (“je ziet er goed uit vanavond”) of direct (“Je bent zo mooi!”). Je bevestigende woorden zullen zeker positief gezien worden.

8. Doe iets wat vriendelijkheid laat zien. Zelfs het kleinste gebaar maakt een grote indruk.

9. Gebruik een eenvoudige aanraking. Fysiek contact – aanraken van de hand of schouder van de persoon – is een van de zekerste manieren om je aantrekkingskracht te laten zien.

10. Stel vragen. Toon interesse door te vragen over het leven van je potentiële partner, ga dieper dan oppervlakkige onderwerpen.

11. Luister goed. Aandacht besteden aan wat een andere persoon zegt doet het altijd goed.

12. Wees echt aanwezig. Je volledig richten op de persoon waarbij je bent, is een goede manier om je interesse te tonen.

13. Zeg, “Vertel me meer.” Graaf dieper met ingewikkelde vragen, deze zullen laten zien dat je aandacht verder reikt dan goede manieren.

14. Noem iets uniek over de persoon. Als je iets aan hem ziet wat niet duidelijk is voor de rest van de wereld, zegt het dat je geïnteresseerd genoeg in hem bent om belangrijke details te ontdekken.

15. Zeg het gewoon! Als al het andere mislukt, daag je moed uit en verklaar je interesse om de persoon te leren kennen.