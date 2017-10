Manieren om verbinding te maken met het huidige moment zonder meditatie

Je kent waarschijnlijk al de voordelen van meditatie, en misschien ben jij iemand die regelmatig mediteert. Maar je vermogen om te verbinden met het huidige moment hoeft niet beperkt te zijn tot de tijd waar je stilzit op je meditatiekussen. Er zijn ook manieren waarbij je verbinding kunt maken met het huidige moment zonder meditatie. Probeer deze gewoontes in je dagelijkse routine te implementeren, en na een tijdje wordt je bewustzijn een manier van leven.

1. Luisteren

Begin waar je bent. Neem een moment terwijl je aan je bureau zit tijdens een pauze op het werk, of zelfs als je in een restaurant eet. Luister naar elk geluid wat je hoort, zonder het te beoordelen, te etiketteren of weg te duwen. Als je geïrriteerd raakt door de geluiden om je heen, probeer de geluiden te gebruiken als een instrument voor gedachten. Bind je bewustzijn aan de geluiden als een indicatie van wat er gebeurt tijdens het exacte moment waarin je bent. Met de tijd verandert je houding naar de geluiden om je heen van irritaties naar kansen voor bewustzijn.

2. Houd een dagboek bij

Begin je dagen of eindig je avonden met een onderzoek naar je gedachten en gevoelens. Probeer te ontdekken wat je gevoelens je eigenlijk echt proberen te vertellen. Mindfulness op deze manier betekent dat je emoties de aandacht geeft die ze verdienen.

3. Staren

Staar in de ogen van je baby, een huisdier of je partner. Het zal eerst wat ongemakkelijk aanvoelen, maar denk aan de voordelen van sociale connectie en echt gezien worden. Oogcontact heeft de mogelijkheid om je eraan te herinneren dat je niet alleen bent, dat je één bent met andere wezens. Het versterkt ook de band die je deelt. En als je naar jezelf kijkt in de spiegel, kan je door de reflectie van je eigen ogen meedoen aan zelfbarmhartigheid en zelfliefde.

4. Wees een met de natuur

Als je met je hond wandelt of boodschappen gaat doen, probeer de natuur om je heen te omarmen. De verschillende soorten bomen, de kleuren van de bloemen, de grachten, en de eendjes, zijn allemaal uitnodigingen om een met het nu te zijn.

5. Laat je routine gaan

Als je je elke dag aan dezelfde routine houdt, is het makkelijk om op autopiloot te gaan. Neem een andere route als je bijvoorbeeld naar het werk gaat of weer naar huis, en word een toerist in je eigen woonplaats. Eenvoudige handelingen die je routine verbreken, helpen je om de nieuwigheid van je bekende activiteiten te ervaren, waardoor er een groter gevoel van aanwezigheid nodig is.

6. Ontkoppel je van technologie

Het lijkt misschien wel duidelijk, maar het is waard te vermelden dat zoiets simpels als je loskoppelen van je telefoon, televisie of computer, je direct terug kan brengen naar waar je bent. Als je constant bezig bent met alle technologie, wordt je aandacht naar buiten getrokken, weg van het moment waar je bent. In feite voelen de meeste mensen zich zenuwachtig of plotseling niet in staat om alleen te zijn met “niets doen.” Train jezelf om regelmatig te unpluggen. Het kan werken als een reboot van je harde schijf.

7. Creëer pauzes

Pas de pauzes die je op je werk hebt toe in je dagelijkse ritme. Voordat je bijvoorbeeld op een vraag reageert, pauzeer eerst voordat je antwoord geeft. Voordat je een hap neemt, pauzeer en proef echt wat er in je mond zit. Herken wanneer dingen je aanzetten om reactief te worden, en daag jezelf uit om tussen het innerlijke conflict te pauzeren. Misschien is het wanneer een bepaalde persoon je vertelt wat je moet doen, wanneer je je beoordeelt voelt, of wanneer je gehaast wordt. Probeer een pauze te nemen, zodat je bedachte keuzes kunt maken.

8. Maak verbinding met je zintuigen

Het duurt maar een ogenblik, maar het verbinden met je zintuigen zal je helpen om je ​​geheugen beter te maken. Wanneer je jezelf in een moment bevindt die je wilt onthouden, neem de tijd om in te gaan op je zintuiglijke ervaringen.

Wat is de geur?

Wat is de temperatuur

Wat is de smaak?

Wat zijn de geluiden?

Wat zijn de kleuren?

Wat zijn de details van wat je ziet?

Als je dit doet, creëer je mentale momentopnamen die een leven lang kunnen duren.