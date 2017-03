Mannen die regelmatig porno kijken zijn minder gelukkig in hun relaties

Mannen die regelmatig porno kijken zijn vaker ontevreden in hun relaties, volgens een nieuwe studie. Onderzoekers analyseerden 50 studies over het verband tussen porno en tevredenheid, met inbegrip van gegevens van meer dan 50.000 mensen uit 10 landen. Het kijken naar porno werd niet in verband gebracht met persoonlijke tevredenheid, maar de onderzoekers vonden wel een lagere tevredenheid in relaties. Maar, alleen voor mannen. Bij vrouwen aan de andere kant was er geen verband tussen porno kijken en geluk in hun relaties. Volgens de onderzoekers kan het zijn dat mannen die meer geneigd zijn om porno te kijken ongelukkig zijn in hun relaties onafhankelijk van dit gedrag. En het kan ook betekenen dat porno leidt tot onredelijke verwachtingen voor seks, wat leidt tot teleurstelling in situaties in het echte leven.