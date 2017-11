Mannen verkiezen goede seks boven trouwe partner

Hoe belangrijk is seks in een relatie? Datingsite Parship.nl deed hier onderzoek naar, en wat blijkt? Drie op de vier Nederlanders vinden seks in een relatie belangrijk. Voor sommigen (15%) is seks zelfs zó belangrijk, dat ze liever een ontrouwe partner hebben die goed is in bed, dan een trouwe maar slechte bedpartner. Bij de mannen verkiest zelfs een op de vijf een goed seksleven boven een trouwe partner.

Tijdens het daten lijkt seks echter een minder grote rol te spelen. Zo hoeft de seks nog niet direct vlekkeloos te verlopen: 66 procent van de respondenten geeft aan dat slechte seks tijdens de dateperiode nog geen dealbreaker hoeft te zijn. Sterker nog, vier op de vijf Nederlanders zeggen zelfs een relatie te kunnen beginnen met iemand waarmee ze nog geen seks hebben gehad.

Niet voor iedereen speelt seks een belangrijke rol in een relatie. Vooral de vrouwen geven aan dat seks niet bovenaan hun prioriteitenlijstje staat: 33 procent van de vrouwen vindt seks niet echt belangrijk tegenover zeventien procent van de mannen.