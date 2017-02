Mannen vertellen de echte redenen waarom ze vrouwen afwijzen

Heb jij je weleens afgevraagd waarom je bent afgewezen door een man? Natuurlijk voel je je rot, maar als je vanuit het perspectief van de man kijkt, heeft hij misschien, heel misschien, wel een goede reden voor de afwijzing. Mannen hebben de echte redenen waarom ze vrouwen soms afwijzen onthuld op de fluister website Whisper, en de antwoorden zijn een beetje verdrietig, slecht, en misschien wordt je hier wel boos over…

Een vrouw die seksuele interesse toonde werd afgewezen omdat het niet was wat de man direct wilde. Hij wil eerst daten en trouwen.

De ex van zijn beste vriend vroeg de man uit en hij wilde niet want de mannen-code mag niet verbroken worden.

Ik was zo opgewonden toen de vrouw die ik leuk vond me uit vroeg, dat ik bang was dat ik te gretig overkwam, en daarom heb ik haar afgewezen.

Ik heb haar afgewezen omdat ze een baard had. Een piekerige, onregelmatige rode baard.

Ik heb haar afgewezen omdat ik dacht dat ze een streek met me wou uithalen.

Een vrouw die ik net die dag had leren kennen vroeg om seks. Ik heb haar afgewezen om twee redenen: ik weet niet wat ik moet doen en ik wil niet dat ze teleurgesteld is als we beginnen.

Een zeer populaire vrouw heeft me uitgevraagd en ik heb haar afgewezen omdat ik niet weet hoe het seksueel met me zit. Ik vind een man leuk.

Ik ben niet op zoek naar een relatie. Ik wil op dit moment alleen maar seks en flirten met wie ik wil.

Ik heb een meisje afgewezen omdat ze de slet op school was. Ze blijft maar vragen, maar ik wijs haar iedere keer af.

Ik heb haar afgewezen omdat ik dacht dat ze het beter zou doen dan mij.

Ik heb haar afgewezen omdat ze een tatoeage op haar pols had.

Ik heb haar afgewezen omdat ze dronken was en ik de kans niet wil verspillen om een toekomst met haar te hebben.

Ik heb problemen met een verbintenis aan te gaan.

Ik heb haar afgewezen omdat ze een paar dagen eerder haar relatie heeft verbroken.

Ik heb haar afgewezen omdat ze twee maanden geleden mijn vriend heeft afgewezen.

Ik heb haar afgewezen omdat ze mijn beroep afkraakte.

Ik heb haar afgewezen omdat ze dik is.

Ik heb haar afgewezen omdat ik loyaal wil zijn aan mijn ex.

Ik heb een vrouw afgewezen omdat haar ogen flauw zijn.

Ik heb haar afgewezen omdat ik het gevoel heb dat niemand van me kan houden.