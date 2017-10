Mart Visser expositie ‘Beyond Context’

Couturier Mart Visser kleedt al 25 jaar Nederlandse vrouwen. Dit jaar presenteert de modeontwerper al weer zijn 50ste Haute Couture collectie. Dit is een mooie aanleiding om in Amsterdam een tijdelijk museum met een concept store te openen. Met de expositie ‘Beyond Context’ toont Mart Visser de ultieme synergie tussen zijn drie disciplines: Haute Couture, prêt-à-porter en Artwork. De expositie is te bezoeken van 17 oktober tot en met 19 november 2017 in ‘The Artesia’, wat getransformeerd wordt tot een tijdelijk museum.

Voor de expositie worden iconische stukken, hoeden en objecten uit zijn archief afgewisseld met ontwerpen uit de couture collectie winter 2017-2018. Daarnaast wordt een selectie van showsuccessen en red carpet jurken van Bekend Nederland gepresenteerd. De expositie laat ook een imposant overzicht van 8 jaar Artwork zien met schilderijen, sculpturen en installaties. In het tijdelijk museum is ook de eerste concept store van Mart Visser gevestigd met de meest recente prêt-à-porter collectie. Hier krijgt de bezoeker exclusief de mogelijkheid de collectie te bekijken en passen. Een team van stylisten is aanwezig voor persoonlijk advies.

Expositie ‘Beyond Context’

Locatie: ‘The Artesia’ – Herengracht 541 in Amsterdam

Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur

www.martvisser.nl