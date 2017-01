Martin Garrix geeft exclusief optreden voor Warchild

Martin Garrix komt op 21 februari in actie voor War Child. Die avond zal de nummer 1 dj ter wereld een eenmalig een uniek optreden in Paradiso Amsterdam geven. Garrix doet zijn show geheel belangeloos en alle opbrengsten van de avond gaan naar War Child. Dit maakte hij vanochtend bekend bij Mattie & Wietze’s ochtendshow op Qmusic.

Garrix (20): “Ik zet me graag in voor goede doelen, waarvan War Child er een is. Ik vind het goed dat War Child wereldwijd honderdduizenden kinderen in oorlogsgebieden helpt en ik kom hier graag voor in actie.”

De kaartverkoop voor ‘Martin Garrix voor War Child’ start vrijdag 20 januari om 12.00 uur via www.garrixvoorwarchild.nl. Kaarten zijn beschikbaar vanaf 50 euro. De opbrengsten van de avond komen ten goede aan de projecten van War Child in de 14 landen waarin zij werkt.