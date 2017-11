Tijdens Masters of LXRY wat plaats vindt van 7 t/m 11 december 2017 in RAI Amsterdam, wordt door exposanten een compleet beeld gegeven van de trends en noviteiten van de wereldwijde luxemarkt. De jaarlijkse beurs voor het premium lifestyle segment op het gebied van auto’s, horloges, juwelen, kunst, boten, interieur, real estate, lifestyle en design biedt liefhebbers en verzamelaars dit jaar een uiterst gevarieerd aanbod van duizenden objecten, waaronder vele primeurs en limited editions. Dit jaar staat Masters of LXRY in het teken van design. Een groots opgezette design expositie voert de bezoeker langs vijftig jaar Nederlands topdesign, waarmee Masters of LXRY een eerbetoon brengt aan Nederlands topdesign. Het biedt de bezoeker een unieke kijk in Nederlandse kunst, architectuur, mode en industrieel ontwerp.

Dit jaar krijgt de luxe beurs het meest exclusieve pop-up restaurant van Europa: sterrenrestaurant ‘M21’. Gedurende vier avonden koken tien topchefs, met in totaal 21 Michelinsterren. Hiervoor heeft de beurs de handen ineen geslagen met culinair ondernemer Carsten Klint en één van de beste chefs van Nederland, Jacob Jan Boerma van Restaurant De Leest (***). Naast Jacob Jan Boerma die elke avond kookt, delen de volgende sterrenchefs de keuken: Onno Kokmeijer (Ciel Bleu** Hotel Okura Amsterdam), Erik van Loo, (Parkheuvel ** Rotterdam), Stefan van Sprang (Aan de Poel ** Amstelveen), Fred Mustert ( Fred ** Rotterdam), Edwin Vinke (De Kromme Watergang ** Hoofdplaat), Richard van Oostenbrugge (Bord’Eau ** De L’Europe Amsterdam), Soenil Bahadoer (De Lindehof ** Nuenen), Menno Post (De Bokkendoorns ** Overveen) en Nick Bril, (The Jane ** Antwerpen).

Locatie: RAI Amsterdan

Entree: Elicium Centre

Data: 7 t/m 11 december 2017

Openingstijden:

Donderdag 7 december 20.00 – 01.00 uur (VIP night, invite only) | Vrijdag 8 december 13.00 tot 22.00 uur | Zaterdag 9 december 12.00 tot 22.00 uur | Zondag 10 december 11.00 tot 21.00 uur | Maandag 11 december 12.00 tot 19.00 uur (Business Monday)