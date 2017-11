Materialisten verzamelen Facebook-vrienden en brengen meer tijd door op sociale media

Als je materialistisch bent, gebruik je waarschijnlijk Facebook vaker en intenser. Een nieuw onderzoek heeft onthult dat materialistische mensen hun Facebook-vrienden zien en behandelen als ‘digitale objecten’ en dat ze aanzienlijk meer vrienden hebben dan mensen die minder geïnteresseerd zijn in bezittingen. De studie laat zien dat materialistische mensen Facebook gebruiken om hun doelen te bereiken en zich goed te voelen.

De onderzoekers voerden eerst een online vragenlijst uit met 242 Facebook-gebruikers. De vragenlijst vroeg de deelnemers om hun overeenkomst te beoordelen met uitspraken om hun Facebook-activiteit te berekenen (zoals “Ik plaats foto’s”), sociale vergelijking oriëntatie (“Ik vergelijk vaak hoe ik sociaal bezig ben”), materialisme (“Mijn leven” zou beter zijn als ik bepaalde dingen bezat die ik niet heb “), objectivering van Facebook-vrienden (” Het hebben van veel Facebook-vrienden is goed voor meer succes in mijn persoonlijke en professionele leven “) en instrumentalisatie van Facebook-vrienden (” In welke mate denk je dat Facebook-vrienden nuttig zijn om je doelen te bereiken? “).

De resultaten suggereerden dat de link tussen materialisme en Facebook-activiteit deels kan worden verklaard door materialisten die een sterkere oriëntatie op sociale vergelijking vertonen, meer Facebook-vrienden hebben en hun vrienden objectiever objectiveren en instrumentaliseren.