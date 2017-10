Maxi-Cosi introduceert ’s werelds eerste autostoeltje met airbags

Om kinderen onderweg nog beter te beschermen, introduceert Maxi-Cosi het eerste kinderautostoeltje ter wereld met geïntegreerde airbags, de AxissFix Air. De revolutionaire Air Safety Technology van Maxi-Cosi vergroot de veiligheid van de baby of peuter in het voorwaarts gerichte autostoeltje aanzienlijk. Omdat bij een aanrijding de airbags in een fractie van een seconde opblazen, worden het hoofdje en het nekje zachtjes opgevangen. De airbags halveren de krachten die op het nekje worden uitgeoefend, het meest kwetsbare gebied van jonge kinderen.

’s Werelds eerste airbagtechnologie voor kinderautostoeltjes verlaagt de impact van een aanrijding aanzienlijk. De Air Safety Technology van Maxi-Cosi zorgt ervoor dat bij een botsing de twee airbags in de gordels van het autostoeltje in een fractie van een seconde worden gevuld met koude lucht. De airbags vangen het hoofdje en het nekje zachtjes op, alsof het kussens zijn. In de daaropvolgende seconde lopen de airbags automatisch weer leeg.

Uit tests blijkt dat door de Maxi-Cosi Air Safety Technology tot 55% minder kracht op de nekwervels wordt uitgeoefend in vergelijking met een voorwaartsgericht Maxi-Cosi autostoeltje zonder airbags. Daarnaast schiet het hoofdje minder door naar voren, waardoor de kans veel kleiner is dat het hoofdje de stoel daarvoor raakt. Dit autostoeltje biedt niet alleen de Maxi-Cosi Air Safety Technology, maar is ook 360° draaibaar, waardoor het zowel achterwaarts als voorwaarts gebruikt kan worden. Het autostoeltje is geschikt voor kinderen met een lengte tussen 61 en 105 centimeter. De AxissFix Air is nu verkrijgbaar in de kleuren Nomad Black, Nomad Blue en Nomad Grey.