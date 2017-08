Mediabeelden van zwangere vrouwen en nieuwe moeders onrealistisch

Of het nu een zwanger karakter is in een tv-show of een foto van een beroemdheid’s snelle herstel van haar pre-zwangerschap’s lichaam, mediabeelden van zwangere en nieuwe moeders zijn meestal onrealistisch, zeiden vrouwen in een nieuwe studie. Bijna de helft – 46 procent – van de vrouwen die aan de studie hebben deelgenomen, meldden dat blootstelling aan onrealistische beelden en berichten een aantal negatieve emoties veroorzaakte, zoals onzekerheid over hun lichamen en gevoelens van depressie, frustratie en hopeloosheid als ze niet zo snel gewicht verliezen na de bevalling als beroemdheden blijkbaar doen.

De meeste deelnemers, die 20 of meer weken zwanger waren of tot negen maanden na de bevalling, hebben mediabeelden van zwangere en nieuwe moeders gezien als idealistisch en ver verwijderd van de werkelijke ervaringen van de meeste vrouwen – vooral foto’s van beroemdheden die binnen enkele weken met hun lichaam in bikini’s pronken, zonder striemen en afgetrainde lichaam.

Sociale media werden waargenomen ‘als het hebben van een unieke invloed’ omdat deze berichten werden gezien als komende van ‘echte mensen’, inclusief vrienden en familie. Sommige vrouwen vonden sociale media verfrissend omdat ze kansen leverden voor het delen van informatie en eerlijke, ondersteunende communicatie met andere echte vrouwen, naast een breder aanbod aan content dan andere media.

Echter, online media hebben ook de gevoelens van vrouwen over hun lichamen in gevaar gebracht. Sommige vrouwen voelden zich beoordeeld door de opmerkingen van andere gebruikers, zelfs wanneer ze niet direct met die mensen in contact waren en de selfies die online uitgewisseld waren bevorderden gevoelens van concurrentie en zelfs schuld wanneer deelnemers niet aan de idealen of normen van anderen voldoen.

Deelnemers waren bijna unaniem in de overtuiging dat media zich te veel concentreren op vrouwenlichamen van zwangere en net bevallen vrouwen, en zeiden dat ze zouden willen zien dat de media andere aspecten van de ervaring, zoals ouderschap of het wonder van geboorte, zouden verkennen.

Terwijl sommige vrouwen zeiden dat ze hun lichamen vergeleken met die van vrouwen die ze in de media zagen en het hun inspireerde om meer op hen te lijken, maakten deze vrouwen ook een bewuste poging om hun zelfbeeld te beschermen door hun blootstelling aan tijdschriften, blogs of andere media te verminderen omdat het ze ontevreden maakte met hun lichamen.