Meditatie en yoga kunnen DNA reacties die stress veroorzaken ‘omkeren’

Mind-body oefeningen, zoals meditatie, yoga en Tai Chi ontspannen ons niet alleen; ze kunnen moleculaire reacties in ons DNA die een slechte gezondheid en depressie veroorzaken ‘omkeren’, volgens een nieuwe studie. Deskundigen van de universiteiten concluderen dat na onderzoek van 18 studies met 846 deelnemers over meer dan 11 jaar.

Wanneer een persoon wordt blootgesteld aan een stressvolle gebeurtenis, wordt het sympathische zenuwstelsel – het systeem dat verantwoordelijk is voor de ‘vecht of vlucht’ respons – geactiveerd, wat op zijn beurt de productie van een molecuul genaamd nucleaire factor kappa B, dat regelt hoe onze genen tot expressie komen, verhoogd.

NF-kB vertaalt stress door het activeren van genen naar proteïnen die een ontsteking veroorzaken door op cellulair niveau te produceren – een reactie die bruikbaar is als een kortstondige vecht of vlucht reactie, maar dat als het blijvend is, leidt tot een hoger risico op kanker, versnelde veroudering en psychiatrische stoornissen zoals depressie.

Volgens de studie echter vertonen mensen die Mind-body oefeningen praktiseren het tegenovergestelde effect – met name een daling van de productie van NF-kB en cytokinen, wat leidt tot een omkering van het ontstekingsbevorderende genexpressie patroon en een vermindering van het risico van ontsteking- gerelateerde ziekten en aandoeningen.