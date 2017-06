Meer dan de helft van de werknemers draagt liever casual kleding

Casual dresscodes kunnen leiden tot verwarring voor vele professionals, blijkt uit nieuw onderzoek. Hoewel 56 procent van de ondervraagde werknemers zeiden dat ze de voorkeur geven aan meer casual kleding op het werk, gaf vier op de 10 (41 procent) toe dat ze soms onzeker zijn over de vraag of hun kleding geschikt is voor het werk. Bijna de helft (48 procent) zou kiezen om de onzekerheid geheel af te schaffen door het aantrekken van een uniform.

Werknemers werden gevraagd: “Welke kantoor dresscode heeft je voorkeur?” Hun reacties:

Zeer formeel (pak en stropdas) 16%

Enigszins formeel (jurk, broek of rok met shirt) 28%

Enigszins casual (kaki en polo shirt of trui) 36%

Zeer casual (jeans en T-shirt) 20%

Aanvullende bevindingen:

* De leeftijden 18 tot 34 (56 procent) hebben de grootste voorkeur voor formele dresscodes. Ze zijn ook het meest onzeker als hun kleding geschikt is (54 procent) en de leeftijdsgroep met het grootste aantal van de respondenten die geïnteresseerd zijn in het dragen van een uniform (59 procent).

* Meer mannen (54 procent) geven de voorkeur aan formele kleding dan vrouwen (30 procent).

* Bijna de helft van de mannen (48 procent) zijn ten minste soms verward over de vraag of hun kleding oké is voor het werk, in vergelijking met 31 procent van de vrouwen.

* De meeste werknemers (86 procent) meldden dat ze casual dresscodes willen, omdat ze dan meer comfortabele kleding kunnen dragen.

* Ongeveer een op de vier respondenten (23 procent) zegt dat het beleid van het bedrijf niet altijd even duidelijk is over welke kleding aanvaardbaar is.

De werknemers werden ook gevraagd om iets wat ze hebben overwogen naar het werk te dragen te onthullen, waarvan ze niet zeker wisten of het kon. Hier zijn enkele van hun reacties:

Een off-shoulder top

Leggings

Een Hawaiiaans overhemd

Slippers

Een honkbalpet

Jeans

Pyjama

Netkousen

Een strakke trui

Capribroek

Een trainingspak

Een laag uitgesneden top

chique sandalen

Een hockey shirt

Korte broek

Cargo broek

Een politiek T-shirt

Gekleurde jeans

Tank top

Tennisschoenen

Een korte rok

Een doorschijnende top