Meer informatie delen dan nodig is kan gevolgen hebben

Social media en digitale communicatiehulpmiddelen maken het delen van privé-informatie gemakkelijker dan ooit, maar communicatieonderzoek suggereert dat mensen vaak geen duidelijke verwachtingen en grenzen stellen wanneer zij privé-informatie met vrienden en familie delen. In een nieuwe studie werd onderzocht hoe mensen reageren wanneer informatie die zij als geheim beschouwen, openbaar wordt gemaakt door iemand die ze vertrouwen.

De bevindingen geven aan dat privacy inbreuk maakt op schade in plaats van op versterking. Er werden 216 studenten ondervraagd over recente privacyschendingen. De studenten rapporteerden het aantal mensen dat hun privégegevens ontving, de emoties die ze ervoeren, de gedachten die ze hadden over de overtreding en de acties die ze als reactie hadden uitgevoerd.

Ontdekt werd dat mensen boosheid, angst en verdriet voelden toen hun informatie werd gedeeld zonder hun toestemming. Er werd ook ontdekt dat het aantal mensen dat de persoonlijke informatie ontving een voorspeller was van emotionele respons. Deelnemers meldden dat gemiddeld acht mensen hun privégegevens ontvingen als gevolg van een inbreuk op de privacy, maar de aantallen liepen sterk uiteen.

Hoe groter de inbreuk op de privacy, hoe meer woede, angst en verdriet de deelnemers voelden. Deelnemers die boos werden, hadden de neiging om naar de geheime vertellers uit te halen door ze te schreeuwen, aan te vallen of ruzie te maken. Deze reactie was sterker als de deelnemer ook veel tijd had besteed aan het nadenken over de overtreding. Wanneer deelnemers reageerden met angst en verdriet, hadden ze de neiging zich terug te trekken en interactie te vermijden.