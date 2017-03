Meer sociale verbinding online gekoppeld aan toenemende gevoelens van isolatie

Hoe meer tijd jong volwassenen gebruik maken van social media, hoe groter de kans is dat ze zich sociaal geïsoleerd voelen, volgens nieuw onderzoek. Naast de tijd online, vonden de wetenschappers dat gebruiksfrequentie geassocieerd wordt met toegenomen sociaal isolement. De bevinding suggereert dat het gebruik van social media geen wondermiddel is wat helpt het sociaal isolement te verminderen – wanneer een persoon een gevoel van sociale verbondenheid ontbreekt, echte betrokkenheid met anderen en bevredigende relaties. In het verleden is sociaal isolement geassocieerd met een verhoogd risico op sterfte.

De tijd en de frequentie van social media gebruik werd vastgesteld door jongeren tussen de 19 en 32 te vragen naar de 11 meest populaire sociale media platformen op het moment: Facebook, YouTube, Twitter, Google Plus, Instagram, Snapchat, Reddit, Tumblr, Pinterest, Vine en LinkedIn.

Zelfs wanneer de onderzoekers een verscheidenheid van sociale en demografische factoren controleerden, hadden deelnemers die meer dan twee uur per dag gebruik maakten van social media, tweemaal de kans om sociaal isolement te ervaren dan hun leeftijdsgenoten die elke dag minder dan een half uur besteden aan sociale media. En deelnemers die verschillende social media platforms, 58 of meer keer per week bezochten, hadden ongeveer driemaal de kans om sociaal isolement te ervaren dan degenen die minder dan negen keer per week social media bezochten.