Meer tips voor het plannen van een bruiloft

Eerst komt het aanzoek dan kan het plannen van de bruiloft beginnen. Er zijn tientallen beslissingen die gemaakt moeten worden voordat de dag eindelijk zal aanbreken, en die kunnen overweldigend voor bruiden en bruidegoms zijn.

Om je te helpen het minder stressvol te maken, hebben we nog meer tips op een rij gezet, van het aankleden van de bruidsmeisjes tot alle benodigdheden voor het maken van een ​​perfecte cadeaulijst.

Het kleden van de dames

Als het om de bruidsmeisjes gaat, is de mix-and-match aanpak trending in populariteit. Begin met te beslissen over een kleurenpalet, zoals lila, champagne en roze. Laat dan elk bruidsmeisje haar favoriete stijl binnen dat bereik van tinten kiezen. Breng alles samen door te kiezen voor dezelfde look voor make-up, schoenen en accessoires. Er is geen betere tijd om de dames te bedanken dan de ochtend van de grote dag. Zorg ervoor dat je een leuk cadeautje voor ze hebt zoals bijvoorbeeld bij elkaar passende badjassen, mooie glazen om ze de hele dag gehydrateerd te houden en make-up tassen om make-up essentials op te bergen.

Het kleden van de mannen

Net als bruidsmeisjes, is de kleding van bruidsjonkers afhankelijk van de locatie en de algehele esthetiek van de bruiloft. Terwijl een pak geschikt kan zijn voor een chique huwelijk, kan je voor een huwelijk in de stad kiezen voor de strakke afwerking van een smoking. Smoking accessoires, zoals manchetknopen of strikjes, zijn goede geschenken voor de bruidsjonkers en zijn klassieke stukken die ze vaker kunnen gebruiken.

Het creëren van de perfecte cadeaulijst

Als je een cadeaulijst gaat maken, kun je nooit te vroeg beginnen. Begin met het inventariseren van wat je al hebt, wat je nodig hebt en wat je wilt vernieuwen. Update je cadeaulijst regelmatig zodat er voldoende cadeaus zijn om uit te kiezen, vooral als er ook een verlovingsfeest en vrijgezellenfeest komen.