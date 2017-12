Dit zijn de meest slechtste kerstcadeautjes die ooit zijn ontvangen

Kerst staat voor gezelligheid, lekker eten en natuurlijk cadeautjes! Volgens Brits onderzoek onder 1500 mensen accepteren mannen en vrouwen gemiddeld drie geschenken die ze elk Kerstfeest verafschuwen. Met minder dan drie weken te gaan tot Kerstmis, hebben we de meest slechtste ‘cadeaus’ die ooit zijn ontvangen op een rij gezet. Zorg er dus voor dat je in geen enkel geval een van deze cadeautjes aan iemand geeft!

1. Een paar slippers

2. Tweedehands kleding

3. Een autobiografie van iemand die ik niet leuk vind

4. Een workout-dvd

5. Een handgemaakt geschenk zoals jam of chutney

6. Sexy ondergoed van mijn wederhelft

7. Een haarborstel

8. Een set olijfolie en balsamico azijn

9. Thermisch ondergoed

10. Ondergoed van een baas

11. Een vreemde schort

12. Een geopende doos chocolaatjes

13. Een dweil en emmer

14. Een dode plant

15. Een kerstmand van het VORIGE jaar

16. Mondwater

17. Lichaamsverf op basis van chocolade

18. Een ondeugende kalender

19. Afslankende broek

20. Een stoffer en blik

21. Een koffiemok die is gestolen uit een bekende koffieketen

22. Een stofzuiger

23. Een nieuwe bezem

24. Een lidmaatschap van een sportschool

25. Zwangerschapskleding als je niet zwanger was

26. Een half gedronken fles wijn

27. Verlopen bankbiljetten

28. Een push-up bh

29. Een fruitmand met verrot fruit

30. Botox