De meest voorkomende lingeriefouten die we allemaal maken

We maken niet alleen fouten met onze kleding, nee ook met onze lingerie of ondergoed. We hebben hier daarom de meest voorkomende lingeriefouten die we allemaal wel maken op een rij gezet.

1. Kiezen voor de beha die je wilt in plaats de beha die je nodig hebt.

2. Geen matchende lingerie dragen.

3. Te lang met dezelfde beha of ondergoed doorlopen omdat het zo lekker zit.

4. Denken dat meer omvang flatterend is.

5. In de wasmachine wassen terwijl het er niet voor geschikt is.

6. Alleen beha’s van dezelfde maat in je kast hebben.

7. Negeren wat bij je figuur past.

8. Het verkeerde ondergoed dragen bij je outfit.

9. Wit ondergoed dragen met witte kleding.

10. Licht ondergoed dragen met donkergekleurde kleding.

11. Te weinig beha’s bezitten.

12. Niet vaak genoeg wassen