De meeste mensen zijn gevers ... maar willen er iets voor terug

Filantropen en barmhartige mensen zullen erbij blijven ​​dat de ware geest van geven is om vrijgevig te zijn zonder iets terug te verwachten. De pure vreugde die geven met zich meebrengt, is een beloning op zich. Maar zijn de meeste mensen Kerstmannen of vrekken? Volgens een onderzoek zijn we een beetje van allebei. In een onderzoek met bijna 10.000 deelnemers verdeelden de onderzoekers mensen in 5 “Gever Types”. Ze zijn als volgt:

De echte vrek

* 0,4% van de gehele bevolking ontving dit type

* 48% van dit type zijn vrouwen

* 52% van dit type zijn mannen

Echte vrekken stellen hun persoonlijke behoeften en interesses voorop. Ze kunnen afstandelijk, vijandig en dominant zijn en zijn meestal uitsluitend gericht op het bevorderen van hun eigen agenda’s. Vrekken zijn absolute pessimisten en denken vaak het slechtst van anderen; ze weigeren mensen te vertrouwen of compromissen te sluiten. Gezien hun egoïstische, eenzame aard, is het onwaarschijnlijk dat ze veel vrienden hebben, of helemaal geen vrienden. Dit zijn individuen die op zichzelf letten en die geen verlangen hebben zich aan anderen te laten zien. Voor echte vrekken is het ieder voor zichzelf.

Oog om oog tand om tand elfen

* 55,7% van de bevolking ontving dit type

* 67% van deze types is een vrouw

* 33% van deze types is een man

Oog om oog tand om tand elfen zullen over het algemeen het beste met je voort hebben, maar hun vriendelijkheid komt met een valstrik: deze gevers werken op een voor wat hoort wat basis. Als dit type een gunst doet voor iemand of zich inspant om een ​​vriend in nood te helpen, zullen ze een beetje worden afgeschrikt als ze er niets voor terugkrijgen. Net zoals het kopen van aandelen, zullen deze types hun tijd en energie niet investeren in een liefdadig gebaar als er weinig of geen rendement op de investering is. Ze zullen er altijd voor je zijn wanneer nodig en geven met een open hand en hart, maar verwacht niet dat je onbeperkte gratis ritten krijgt. Ze geloven in een balans: als iemand je geeft, betaal het dan vooruit en geef het aan anderen.

Betrouwbare kerstmannen

* 25,5% van de bevolking heeft dit type ontvangen

* 73% van dit type is een vrouw

* 27% van dit type is een man

Betrouwbare kerstmannen zijn gevers in hart en liefde en helpen mensen. Zij zijn de eersten die iemand hulp bieden wanneer het nodig is. Neem deze vrolijke mensen echter niet voor jingle bell fools: ze zijn bereid om vrij te geven, maar zijn slim genoeg om te herkennen wanneer hun goede karakter wordt misbruikt door gewetenloze personages. Betrouwbare kerstmannen zijn vriendelijk maar assertief: iedereen die deze gevers dwarsboomt, zal hard moeten werken om opnieuw hun vertrouwen te winnen en terug te keren naar de “goede” lijst.

Gebrand Gemberbrood

* 14,5% van de bevolking ontving dit type

* 83% van dit type zijn vrouwen

* 17% van dit type zijn mannen

Gebrande Gemberbroden zijn gevers waarvan de goede aard al te vaak is gemolken. Hoewel ze misschien graag anderen in het verleden hebben willen helpen, is dit type veel meer voorzichtig wanneer het iemand een plezier doet: om het vertrouwen van deze voorzichtige gevers te winnen, moet een persoon zichzelf als betrouwbaar bewijzen. Aangezien deze types van nature altruïstisch zijn, zullen een paar slechte ervaringen hun vriendelijke hart niet volledig vernietigen, maar ze zullen hun zuurverdiende liefde of geld niet zo gemakkelijk meer opgeven.

Softie Sneeuwmannen

* 3,9% van de bevolking ontving dit type

* 82% van dit type zijn vrouwen

* 18% van dit type zijn mannen

Softie sneeuwmannen geven en geven totdat het letterlijk pijn kan doen. Het zijn vaak mensen die gemakkelijk te beïnvloeden zijn, en regelmatig, hoewel niet altijd gewillig, hun tijd, energie en middelen doneren aan vrienden en vreemden, maar in tegenstelling tot Betrouwbare Kerstmannen hebben ze meer problemen om ‘nee’ te zeggen, zelfs als een heleboel moeite doen om anderen te helpen hen een groot nadeel bezorgt. Het is niet zo dat softie sneeuwmannen op gunsten vissen, maar ze zullen zich gekwetst voelen en zelfs haatdragend worden als anderen geen dankbaarheid tonen of geen vriendelijkheid doorgeven. Ze verafschuwen egoïsme, maar zouden er veel baat bij hebben vriendelijker voor zichzelf te zijn.