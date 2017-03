De meeste mensen willen hun toekomst niet weten

Als de kans gegeven wordt om in de toekomst kijken, zouden de meeste mensen liever niet weten wat het leven voor hun in petto heeft, zelfs als ze denken dat deze gebeurtenissen hen gelukkig kunnen maken, volgens nieuw onderzoek.

Twee representatieve studies waarbij meer dan 2000 volwassenen in Duitsland en Spanje werden ondervraagd, vond dat 85 tot 90 procent van de mensen niet zouden willen weten over de komende negatieve gebeurtenissen, en 40 tot 70 procent had de voorkeur onwetend te zijn over komende positieve gebeurtenissen. Slechts 1 procent van de deelnemers wilde weten wat de toekomst hen bracht.

De onderzoekers vonden ook dat mensen die liever de toekomst niet weten meer risico-avers zijn en vaker leven’s en juridische verzekering afsluiten dan degenen die de toekomst willen weten. Dit suggereert dat degenen die ervoor kiezen onwetend te zijn spijt anticiperen. De lengte van tijd totdat een gebeurtenis zou kunnen optreden speelde een rol: Opzettelijke onwetendheid was waarschijnlijker dichterbij het evenement. Bijvoorbeeld, oudere volwassenen wilden minder vaak dan jongere volwassenen weten wanneer zij of hun partner zouden sterven, en de oorzaak van de dood.

Deelnemers werden gevraagd over een groot scala van mogelijke gebeurtenissen, zowel positieve als negatieve. Zo werden ze gevraagd of ze wilden weten wie een voetbalwedstrijd had gewonnen die ze later zouden kijken, wat ze kregen voor de kerst, de vraag of er leven is na de dood en als hun huwelijk uiteindelijk zou eindigen in een echtscheiding. Het te weten komen van het geslacht van hun ongeboren kind was het enige punt in het onderzoek waar mensen meer wilden weten dan niet, met slechts 37 procent van de deelnemers die zeggen dat ze het niet zouden willen weten.

Hoewel de mensen die wonen in Duitsland en Spanje variëren in leeftijd, opleiding en andere belangrijke aspecten, was het patroon van opzettelijke onwetendheid zeer consistent in de twee landen volgens de studie, met inbegrip van de prevalentie en voorspelbaarheid.