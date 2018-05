Mensen maken verschillende morele keuzes in ingebeelde versus real-life situaties

Onderzoekers gebruiken vaak hypothetische scenario’s om te begrijpen hoe mensen worstelen met morele problemen, maar experimentele resultaten suggereren dat deze scenario’s niet altijd realistisch gedrag weergeven. De bevindingen toonden aan dat mensen de neiging hebben om zich meer te richten op de uitkomst van hun beslissing en minder op absolute morele principes wanneer ze worden geconfronteerd met een real-life scenario in tegenstelling tot een hypothetisch scenario.

In deze studie vulden 192 studenten van universitaire studenten een online vragenlijst in met een reeks hypothetische morele dilemma’s en maatregelen die verschillende individuele factoren beoordeelden, waaronder de behoefte aan cognitieve uitdaging, antisociale neigingen, empathische bezorgdheid, perspectiefvorming, morele identiteit en dierlijke empathie.

Een week of twee later kwamen de deelnemers naar het onderzoekslaboratorium, waar ze een elektroshock-machine zagen die was verbonden met twee metalen kooien – één bevatte vijf muizen, terwijl de andere één muis bevatte. Een laptop die op de elektroshock-machine is aangesloten, vertoonde een aftelling van 20 seconden. De onderzoekers vertelden de deelnemers dat de kooi met vijf muizen een zeer pijnlijke maar niet-dodelijke schok zou krijgen als het aftellen was geëindigd; de deelnemer kon echter kiezen om op een knop te drukken om de schok in slechts één muis in de kooi af te leveren. In werkelijkheid kreeg geen van de muizen een elektrische schok.

Na het experiment informeerden de onderzoekers de deelnemers en vroegen hen om uit te leggen waarom zij de beslissing namen die zij deden en te rapporteren hoeveel twijfel en ongemak zij voelden met hun beslissing. Een afzonderlijke groep van 83 deelnemers vulde de online vragenlijst in en reageerde later op een hypothetische versie van het muis scenario.

De resultaten toonden aan dat deelnemers die reageerden op het hypothetische scenario twee keer zoveel kans hadden om de passieve optie te kiezen in vergelijking met deelnemers die werden geconfronteerd met een persoonlijke beslissing.

Deelnemers die de voorkeur gaven aan resultaatgericht redeneren, zeiden eerder dat ze op de knop drukten om de schok in het hypothetische scenario om te leiden, en zij drukten minder twijfel en ongemak uit over deze beslissing. De besluitvormingsvoorkeuren van deelnemers waren echter niet geassocieerd met feitelijk gedrag in het op een laboratorium gebaseerde experiment.

Hoewel de slachtoffers in dit onderzoek eerder muizen waren dan mensen, beweren de onderzoekers dat de morele overwegingen hetzelfde zijn in beide soorten scenario’s.