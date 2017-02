Mensen om je heen kunnen je inspanningen om gewicht te verliezen saboteren

Een nieuwe studie wijst op een onverwachte uitdaging voor degenen die het voornemen hebben om gewicht te verliezen: de mensen om je heen kunnen bewust of onbewust je inspanningen saboteren. De studie heeft ook strategieën ontdekt die mensen gebruiken om met problemen om te gaan als ze proberen gewicht te verliezen en het eraf houden. Voor deze studie zijn er 40 diepte-interviews gedaan met mensen die zich melden met overgewicht of obesitas, maar zichzelf op het moment van het interview dun voelden. Eenentwintig van de studie deelnemers waren vrouwen, 19 waren mannen, en de deelnemers rapporteerden een gemiddeld gewichtsverlies van 76,9 pond. Alle 40 van de deelnemers aan de studie hebben gemeld dat mensen in hun leven proberen hun gewichtsverlies’ inspanningen te kleineren of ondermijnen. Echter, uit de studie bleek dat deelnemers specifieke communicatiestrategieën gebruikten om om te gaan met het stigma en zo behielden ze zowel hun gewichtsverlies als hun persoonlijke relaties.

De communicatiestrategieën viel in twee verschillende categorieën. De eerste categorie richtte zich op de deelnemers aan de studie die andere mensen helpen hun “gezicht te besparen”, of niet ongemakkelijk te voelen. De tweede categorie richtte zich op schadebeperking: de deelnemers vinden manieren om het ongemak te beperken die mensen voelden over gewichtsverlies van een individu en de daarmee samenhangende veranderingen in levensstijl.

Technieken die werden gebruikt om ongemak te voorkomen waren o.a., andere mensen over je intenties en beweegredenen vertellen voordat ze begonnen met het verliezen van gewicht. Studie deelnemers melden ook het nemen van maatregelen voor veranderingen in levensstijl, zoals het eten van kleinere porties van ongezond voedsel op familiebijeenkomsten, het aanvaarden van voedsel van mensen, maar het niet eten (bijvoorbeeld iets nemen en zeggen het later te eten), of hun “cheat dag” sparen voor een avondje uit met vrienden. Ondertussen, technieken die worden gebruikt om het ongemak te beperken hebben de neiging om zich te concentreren op het maken van excuses voor de veranderingen in het gedrag.