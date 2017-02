Mensen voelen zich aangetrokken tot uiterlijke tekenen van gezondheid

Sommige mensen zijn aantrekkelijker als paar partners dan anderen. Een eigenschap die een belangrijke rol speelt in de seksuele selectie is carotenoïde-gebaseerde kleuring. Carotenoïden zijn rode en gele plant pigmenten aanwezig in fruit en groenten die dieren verbruiken. Ze zijn de reden waarom wortelen oranje zijn. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat bij verschillende soorten – van vogels, vissen en reptielen – vrouwen zich meer aangetrokken voelen tot hun kleurrijke mannelijke tegenhanger. Onderzoekers hebben betoogd dat carotenoïde-gebaseerde kleuring een eerlijk signaal is voor de gezondheid, en wordt geassocieerd als een antioxidant. Een van de voorstellen is dat mensen zich aangetrokken voelen tot tekenen van de gezondheid in een verlangen om te reproduceren, en degenen die tekenen van de gezondheid weergeven hebben een grotere kans om te overleven, een grotere vruchtbaarheid, en het verstrekken van genen die een goede gezondheid bevorderen bij nakomelingen.

Onderzoekers onderzochten of er een correlatie met de “signalen van gezondheid” van de carotenoïden en werkelijke gezondheid was. De deelnemers bestonden uit 43 heteroseksuele blanke mannen met een gemiddelde leeftijd van 21 jaar. Er werden foto’s van de deelnemers aan het begin van de proef genomen om veranderingen in de huidskleur te documenteren. De deelnemers werden getest op hun gezondheid, wat hun niveau van oxidatieve stress, het immuunsysteem, en sperma kwaliteit omvatte. Nadat de gezondheid van de deelnemers werd beoordeeld, kregen ze een 12 weken durende aanvulling van beta-caroteen. Na 12 weken kwamen ze terug en werden er weer foto’s gemaakt en de gezondheid’s testen herhaald. Zesenzestig heteroseksuele blanke vrouwen beoordeelden de aantrekkelijkheid van de pre- en post-suppletie gezichten van elke mannelijke deelnemer gepresenteerd naast elkaar op een computerscherm.

Gevonden werd dat, zoals voorspeld, beta-caroteen supplementen de algehele geelheid en roodheid verhoogden maar niet de lichtheid. Post supplement gezichten hadden 50% meer kans om als aantrekkelijker en gezonder te worden gekozen in vergelijking met de pre-foto. Dus het beta-caroteen supplement verbeterde aantrekkelijkheid en het uiterlijk van de gezondheid van de deelnemers aanzienlijk.