Metallica met Worldwired tour naar Nederland

Metallica heeft vandaag het Europese deel van hun Worldwired tour aangekondigd, ter promotie van hun nieuwe album Hardwired…To Self-Destruct. De tour start met 2 shows in de Amsterdamse Ziggo Dome, op maandag 4 en woensdag 6 september. Het Noorse Kvelertak verzorgt de support voor deze tour. Ticketverkoop voor de concerten in Amsterdam start vrijdag 24 maart om 10.00 uur.

Metallica is in 1981 opgericht door drummer Lars Ulrich en gitarist en zanger James Hetfield en is uitgegroeid tot één van de meest invloedrijke en succesvolle rockbands uit de geschiedenis. Zo heeft de band 110 miljoen albums wereldwijd verkocht en speelde ze voor miljoenen fans op letterlijk alle zeven continenten. Hun meest recente album, Hardwired…To Self-Destruct kwam op 18 november vorig jaar uit. Het kwam over de gehele wereld, waaronder in Nederland, op nummer 1 binnen en verkocht meer dan 800.000 exemplaren in de eerste week. Bij elk ticket dat gekocht wordt via Ticketmaster is een gratis exemplaar (digitaal of fysiek) van het album Hardwired…To Self-Destruct inbegrepen.

Metallica – Worldwired Tour

+ support Kvelertak

4 september 2017 | Ziggo Dome – Amsterdam

6 september 2017 | Ziggo Dome – Amsterdam

Aanvang: 20.00 uur | Entree: €50,-, €70,-, €80,- (excl. servicekosten)

Kaartverkoop start vrijdag 24 maart om 10.00 uur via: www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm)