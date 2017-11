Michael McDonald voor concert naar Carré

Op donderdag 22 maart geeft Michael McDonald met zijn band een concert in Carré, Amsterdam. Met zijn karakteristieke, soulvolle stem is Michael McDonald al jaren een vaste waarde in de internationale muziekwereld. Zijn carrière omvat onder meer vijf Grammy Awards en talrijke hitsuccessen, zowel als solo-artiest als in samenwerking met andere artiesten. De kaartverkoop voor dit concert start aanstaande vrijdag om 10.00 uur.

McDonald vestigt zich begin jaren zeventig in Los Angeles waar hij als studiomuzikant werkt totdat hij toetreedt tot Steely Dan. Een aantal jaren later wordt hij bij de Doobie Brothers gevraagd. Met McDonald als zanger, toetsenist en songwriter verandert de band van muzikale koers en scoort hits met ‘Takin’ It To The Streets’, ‘Minute By Minute’ en ‘What a Fool Believes’. In de jaren tachtig en negentig volgt solosucces met de hits ‘I Keep Forgettin’ (Every Time You’re Near)’, ‘Sweet Freedom’, ‘On My Own’ (met Patti LaBelle) en ‘Yah Mo B There’, het Grammy Award-winnende duet met James Ingram. McDonald trad op met diverse grote artiesten in uiteenlopende genres waaronder Ray Charles, Aretha Franklin, Elton John, Joni Mitchell, Vince Gill en Grizzly Bear.

In september is het nieuwe album ‘Wide Open’ uitgekomen. McDonalds eerst album met eigen materiaal in 17 jaar. Het volgt op een drietal albums met R&B en soul covers die hij opnam voor het befaamde Motown label. Op ‘Wide Open’ werkt McDonald samen met een aantal speciale muzikale gasten waaronder Warren Haynes, Robben Ford, Marcus Miller en Branford Marsalis. Het album bestaat grotendeels uit materiaal geschreven in een aantal jaren tussen verschillende projecten in, en werd opgenomen in McDonalds studio in Nashville met drummer Shannon Forrest (Faith Hill, Blake Shelton, Tim McGraw, Toto) en een aantal studiomuzikanten uit Nashville. Ook werkte McDonald recent samen met de muzikaal veelzijdige bassist, zanger en producer Thunder cat en Kenny Loggins op het nummer ‘Show You The Way’; dat zij ook live uitvoerden tijdens een verrassing gastoptreden op Coachella eerder dit jaar.

Michael McDonald

22 maart 2018 | Carré, Amsterdam

Aanvang: 20.00 uur | Entree: vanaf € 39 (excl. servicekosten)

