Millennials verkiezen een leuke baan boven een topsalaris

Millennials verkiezen plezier op het werk massaal boven keiharde cash: zeven op de tien Europese jongeren zouden een saaie baan die een ton per jaar verdient afslaan voor een leuke, modaal betalende job. Dat blijkt uit internationaal arbeidsmarktonderzoek naar de mindset van millennials op het gebied van werk uitgevoerd door YoungCapital in samenwerking met de Universiteit Utrecht.

Voor het onderzoek werden 3.721 millennials tussen de 17 en 36 jaar in acht Europese landen ondervraagd. Zij kregen de keuze: ga je voor een saaie baan met een dikke loonstrook of een leuke baan die modaal verdient? Maar liefst 69 procent prefereert de leuke baan. Vooral de Spanjaarden (81 procent), de Fransen (77 procent) en de Nederlanders (71 procent) kiezen vol overgave voor fun tegen een modale beloning. De Duitsers en de Britten zijn minder overtuigd: in deze landen zouden respectievelijk 55 en 57 procent een goedbetalende, doch slaapverwekkende carrière aan zich voorbij laten gaan.

Op de vraag welke contractvorm zij ideaal vinden op dit moment van hun leven, geven zes op de tien Europese jongeren de voorkeur aan een contract voor bepaalde tijd. In Nederland geldt dit voor de helft van de ondervraagden. Alleen in Frankrijk geven jongeren in alle leeftijdsgroepen de voorkeur aan een contract voor onbepaalde tijd.

Over het algemeen zijn de millennials tevreden over het aantal uren dat zij werken en hun contractvorm. Van de ondervraagden die nu werken onder een kortlopend uitzendcontract, een halfjaarcontract, een jaarcontract of een contract voor onbepaalde tijd, geeft steeds de grootste groep aan daar ook tevreden mee te zijn. In Nederland zijn mensen relatief minder tevreden en zouden meer mensen een vast contract willen hebben. Opmerkelijk is ook dat 18,6 procent van de mensen die wel een vast contract hebben, liever een flexibel contract zou willen.

In alle Europese landen vinden jongeren nieuwe dingen leren het allerbelangrijkste bij de keuze voor een werkgever. Salaris staat op de tweede plek, gevolgd door duidelijke kaders: jongeren willen graag precies weten wat de baas van ze verwacht. Het criterium ‘maatschappelijk verantwoord bezig zijn’ valt net buiten de top drie: 68 procent van de Europese jongeren geeft aan dit (heel) belangrijk te vinden. Nederlanders vinden mvo met 58 procent een stuk minder boeiend, zeker in vergelijking met Frankrijk en Oostenrijk, waar driekwart van de respondenten het belangrijk vindt. Wel hechten Nederlanders in verhouding veel waarde aan een informele bedrijfscultuur. Van gadgets, zoals een telefoon of laptop van de zaak, zijn millennials het minst onder de indruk. Ook de mogelijkheid tot thuiswerken en een goede reputatie geven niet de doorslag bij de keus voor een werkgever.