Mindfulness motiveert mensen om gezondere keuzes te maken

We horen zo veel goedbedoelde en goed onderbouwde boodschappen over hoe gezonder te worden, en voor velen, zorgt het voor echte verandering. Maar sommige mensen worden alleen defensief en reageren boos: “Stop met zeuren en laat me met rust.” Waarom reageren mensen zo anders? Dit werd uitgezocht in een nieuwe studie, waarin is gebleken dat mensen die meer bewust zijn – zich bewust van het huidige moment – zich minder waarschijnlijk schamen wanneer ze geconfronteerd worden met gezondheid’s advies en dus meer gemotiveerd zijn om positieve gedrag’s veranderingen te maken. De studie toonde aan dat minder bewuste mensen ook minder kans hadden op een positieve verandering in gedrag als reactie op de gezondheid keuzes. Mensen die meer bewust waren, echter, reageerde minder negatief op de gezondheid’s berichten en waren minder waarschijnlijk beschaamd door hen. Deze mensen, op hun beurt, hadden ook meer kans om hun gedrag te veranderen in gezonder.