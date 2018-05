Mispercepties van deadlines kunnen negatieve invloed hebben op dagelijkse besluitvorming

Je staat voor een aantal taken. Sommige zijn niet essentieel, maar moeten snel worden voltooid, zoals het inwisselen van een kortingsbon die binnen twee uur verloopt. Anderen zijn belangrijker, maar hebben geen onmiddellijke deadline – zoals het plannen van een reguliere medische controle. Welke taak zou je kiezen en waarom?

Of stel dat je een taak hebt met een verre deadline. Hoewel het geen cruciale klus is, zou je dan aannemen dat het verre karakter van de deadline je meer flexibiliteit zal geven en de taak dus gemakkelijker zal maken? Of kan het ertoe leiden dat je de taak als moeilijker beschouwt en daardoor je uitstelgedrag en de kans op stoppen vergroot?

In elk scenario kiezen mensen voor de meer onpraktische en inefficiënte aanpak. Dat is de bevinding van twee recente studies, die concludeert dat onze misvattingen op basis van deadlines een directe en negatieve invloed hebben op de manier waarop we bepaalde taken uitvoeren.

Volgens de eerste studie kan een fenomeen dat het ‘loutere urgentie-effect’ wordt genoemd mensen ertoe brengen om te werken aan een onbelangrijke taak in plaats van een meer essentiële taak. Ze doen dit, niet omdat ze een logische reden hebben – zoals het beoordelen van de taak gemakkelijker te voltooien, een onmiddellijke beloning willen, of van plan zijn om de klus te klaren voordat ze naar de belangrijker functie gaan – maar gewoon omdat ze vinden dat ze een illusie van urgentie moeten verslaan (zelfs wanneer de duur van de taak korter is dan de opgegeven deadline).

Het loutere urgentie-effect is meer uitgesproken bij mensen die zichzelf over het algemeen als druk beschouwen; hun verhoogde bewustzijn van de tikkende klok van het leven kan ze waarschijnlijker maken om meer aandacht te schenken aan de veronderstelde tijd van expiratie van een taak.

In de andere studie werd het “loutere deadline-effect” onderzocht. In tegenstelling tot de algemene intuïtie dat meer tijd voor meer flexibiliteit zorgt en daarom een ​​taak gemakkelijker maakt, beweren ze dat een verre deadline voor een taak ertoe kan leiden dat mensen denken dat het moeilijk zal zijn en daarom zullen ze meer tijd en geld nodig hebben dan ze zouden kunnen hebben. Bovendien kan dit ertoe leiden dat ze de taak volledig uitstellen of stoppen omdat ze denken dat de kosten te hoog zijn.

Drie experimenten ondersteunden deze bevinding, en toonden aan dat wanneer respondenten geconfronteerd werden met incidentele deadlines voor taken (zoals het plannen van hun pensioen of het organiseren van een feestje), zij de taken die ze deden als moeilijker beschouwden en meer tijd en geld spenderen. Twee aanvullende experimenten toonden aan dat wanneer de taken duidelijk waren gedefinieerd, met duidelijke oplossingen en procedures (zoals het samenvatten van de statistische resultaten van een enquête), of wanneer de respondenten ervaring hadden met de taak, het loutere deadline-effect werd beperkt.