Moderne vrouwen spenderen een maand per jaar aan het spelen van videospellen

Moderne vrouwen spenderen een maand per jaar aan het spelen van videogames, volgens nieuw onderzoek van de Guinness World Records 2017 (Gamer’s Edition). Uit de studie bleek dat de gemiddelde vrouw tot 12 uur per week tijd besteed op een scherm van een mobiele telefoon (8 uur) of een spelcomputer (4 uur). Meer dan vier op de tien vrouwelijke gamers zeiden dat ze het therapeutisch vonden en meer dan een kwart zei dat ze een echte buzz krijgen wanneer ze met succes een niveau behalen of punten scoorden die gewild zijn.

De typische vrouw heeft meer dan vijf game-apps gedownload op haar mobiele apparaat en beweert dat ze 15 procent van elke dag besteedt aan het spelen van games en puzzels. Volgens het onderzoek onder 1500 vrouwen geven acht van de tien vrouwen de voorkeur aan alleen spellen, maar 18 procent speelt regelmatig met de andere helft, terwijl 44 procent zegt dat samen gamen hen dichter bij elkaar brengt. Er is echter een felle rivaliteit tussen koppels waarbij meer dan twee derde (68 procent) van de vrouwen beweren dat ze veel beter zijn dan hun partner als het gaat om gamen.

Meer dan tweederde (67 procent) van de 1000 ondervraagde vrouwen zei dat hun favoriete type spel een puzzel was of patroon spel en de meest populaire plek om te spelen is in bed (54 procent). Candy Crush staat als de topgame gespeeld door de vrouwelijke gamers, gevolgd door Angry Birds en Temple Run. Interessant is dat 28 procent van de ondervraagde vrouwen denkt dat ze een rustigere persoon is sinds ze met gamen zijn begonnen en een kwart zegt dat ze betere reflexen hebben. Bijna een derde (31 procent) zegt dat gamen de beste manier is om wat tijd voor zichzelf te krijgen.