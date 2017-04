Moeders en hun dochters kiezen potentiële partners op uiterlijk

Wanneer moeders en hun dochters potentiële partners kiezen, kijken ze niet verder dan het uiterlijk. Moeders zijn niet zo kieskeurig, en zullen een man die alleen redelijk aantrekkelijk voor hun dochters kiezen. Dochters aan de andere kant geven de voorkeur aan een aantrekkelijke man, en het maakt niet uit hoe respectvol, vriendelijk, ambitieus of intelligent hij ook mag zijn. Dit blijkt uit een nieuwe Amerikaanse studie.

Het onderzoeksteam onderzocht de voorkeur van 80 vrouwen tussen de leeftijden van 15 en 29 jaar oud, en één of beide ouders. De vrouwen werden kleurenfoto’s gepresenteerd van drie type mannen die variëren in aantrekkelijkheid. Elke foto werd gekoppeld aan een van de drie eigenschap’s profielen. Een “respectvol” profiel had de eigenschappen “respectvol, betrouwbaar, en eerlijk;” een “vriendelijk” profiel had de eigenschappen “vriendelijk, betrouwbaar, en volwassen;” en een “aantrekkelijk” profiel betekende dat de man “aantrekkelijk, ambitieus en intelligent was.” De vrouwen moesten de foto’s en eigenschap beschrijvingen waarderen in respons op hoe aantrekkelijk ze de man vonden, hoe positief ze zijn persoonlijke beschrijving waardeerden, en of zij de persoon als een dating partner zou overwegen voor zichzelf of hun dochters.

Fysieke aantrekkelijkheid beïnvloede sterk hoe vrouwen en hun moeders de mannen zagen. De aantrekkelijke en matig aantrekkelijke mannen waren de winnaars. Mannen met de meest wenselijke persoonlijkheid’s profielen werden alleen positiever gewaardeerd als ze ook op zijn minst matig aantrekkelijk waren. Zelfs wanneer onaantrekkelijke mannen de meest wenselijke eigenschappen bezatten, zagen de moeders en dochters hen niet als potentieel dating materiaal. “We concluderen dat een minimumniveau van fysieke aantrekkelijkheid een noodzaak voor zowel vrouwen als hun moeders is”, zegt de onderzoeker.

Ook werd geconstateerd dat dochters kieskeuriger zijn dan hun ouders als het gaat om het kiezen tussen potentiële partners. Moeders waardeerden alle mannen, zelfs de minst aantrekkelijke als potentieel wenselijk partners voor hun dochters, terwijl de jongere vrouwen dat niet deden.