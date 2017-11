Wat moet je doen als je ontslag wilt nemen?

Als je ongelukkig bent in je werksituatie kun je twee dingen doen: je probeert een oplossing te vinden om er het beste van te maken, of je voelt je zo diep ongelukkig dat je echt ontslag gaat nemen. Als dit laatste op jou van toepassing is, probeer dan onderstaande oplossingen.

1. Neem een ​​vakantie

Een vakantie hoeft niet een dure reis naar een verre bestemming te zijn. Neem je openstaande vakantiedagen op om je ademruimte te geven om je leven te kunnen inventariseren, en je op je toekomst te richten. Het kan tijd vrije zijn om een andere baan te zoeken en op sollicitatiegesprekken te gaan, of om waardevol advies van vrienden en familie te krijgen. Met tijd om te denken, kun je beslissen of je echt wil stoppen met je werk en zo ja, wat je volgende stappen zullen zijn.

2. Wees voorbereid

Als je besloten hebt om definitief te stoppen met je baan, is het het beste om voldoende voorbereid te zijn. Dit houdt in dat je voldoende gespaard hebt om gedurende een bepaalde periode van te leven of een andere baan te zoeken. Update je CV, geef je huidige werkgever een fatsoenlijke opzegtermijn en verlaat je baan op een nette manier.

3. Beweeg zijwaarts

Als je werkprobleem betrekking heeft op je baas of teamleden, hoef je misschien je huidige werkgever niet te verlaten. In plaats daarvan kun je ervoor kiezen om op een andere baan binnen de organisatie te solliciteren. Een nieuwe baas en een nieuw team kunnen precies zijn wat je nodig hebt om van het gevoel van “ik haat mijn werk!” af te komen.

4. Zet je vaardigheden in voor een freelance carrière

Hou je van je werk, maar haat je werkomgeving? Zo ja, dan zou je een goede kandidaat kunnen zijn om te gaan freelancen. Waarom zou je je vaardigheden niet op de markt zetten en nagaan of je hiermee goed kan verdienen?

5. Kijk niet terug

Als je ervoor hebt gekozen om te stoppen met je baan, ga er dan voor! Zodra je je werkgever hiervan op de hoogte hebt gebracht en hebt afgesproken wanneer je laatste dag is, laat het rusten en focus op wat je daarna wilt doen. Soms besluiten mensen om te stoppen met een ​​baan, maar gaan ze zich zorgen maken over dingen zoals dat ze hun collega’s gaan missen en zich stressen over de toekomst. Laat dit niet gebeuren met jou. Richt je op een betere toekomst.

Een baan die je niet leuk vindt kan je leven een levende hel maken. Het geheim van vrijheid is om te handelen. Je moet beslissen of je met je werk moet stoppen of blijven waar je bent. Wat je ook besluit, verbeter je situatie.