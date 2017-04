Moet je nou wel of niet eten voor het sporten?

Mensen die trainen vragen zich vaak af of het beter is om te eten of niet voor een training. Een nieuwe studie is de eerste in zijn soort die de effecten toont van het eten versus vasten op genexpressie in (vet) weefsel in reactie op trainen. Deze studie belicht de verschillende rollen die vet speelt op het voeden van en het reageren op trainen.

Onderzoekers bestudeerden een groep mannen met overgewicht. De vrijwilligers liepen 60 minuten bij 60 procent maximale zuurstofopname op een lege maag en, bij een andere gelegenheid, twee uur na het nuttigen van een calorierijk koolhydraatrijk ontbijt. Het onderzoeksteam nam meerdere bloedmonsters na het eten of vasten en na het sporten. De onderzoekers verzamelden ook vetweefsel monsters onmiddellijk vóór en één uur na het trainen.

Genexpressie in het vetweefsel verschilde aanzienlijk in de twee onderzoeken. De expressie van twee genen, PDK4 en HSL was verhoogd wanneer de mannen gevast en getraind hadden en verlaagd wanneer zij aten voor de training. De stijging van de PDK4 geeft aan dat opgeslagen vet waarschijnlijk werd gebruikt om de stofwisseling te voeden tijdens het sporten in plaats van koolhydraten uit de recente maaltijd. HSL neemt meestal toe wanneer adiposeweefsel opgeslagen energie gebruikt bij verhoogde activiteit, zoals tijdens het sporten.

Deze resultaten versterken de opvatting dat vetweefsel vaak wordt geconfronteerd met tegenstrijdige belangen, zei de onderzoeker. Na het eten, is het vetweefsel bezig met het reageren op de maaltijd en een aanval van de training op dit moment zal niet dezelfde [positieve] veranderingen in het vetweefsel stimuleren. Dit betekent dat de training in een nuchtere toestand meer gunstige veranderingen op het vetweefsel kan uitlokken, en dit zou gunstig voor de gezondheid zijn op de lange termijn.