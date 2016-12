De mogelijkheden van foto’s op canvas

Met foto’s kun je tegenwoordig zoveel kanten op. Hadden we vroeger alleen de mogelijkheid om foto’s af te drukken en ze in een fotolijst of fotoboek te zetten, vandaag de dag zijn de mogelijkheden oneindig. We hebben al diverse manieren besproken wat je allemaal met foto’s kunt doen, en nu laten we je de verschillende mogelijkheden van foto’s op canvas zien. Een foto op canvas geeft immers extra sfeer aan de woonkamer, slaapkamer, kinderkamer, keuken of elke andere ruimte.

Foto op canvas zonder effect

Als eerste kun je natuurlijk je favoriete, mooiste foto op canvas laten printen. Zo krijg je je eigen persoonlijke schilderij, wat een mooie decoratie voor aan de wand is. Dit is mogelijk in verschillende formaten en kan zowel liggend als staand.

Een fotocollage op canvas

Een foto is al mooi aan de wand, maar wat dacht je van een collage? Het is ook mogelijk om van meerdere foto’s een fotocollage op canvas te maken, dan heb je in een keer het hele gezin in een stijlvol ontwerp.

Popart

Popart, de kunststroming uit de jaren ’50 en ’60 is helemaal terug. Als je fan bent van deze vorm van kunst kun je van een foto van jouw, die van je gezin of van je kind of huisdier, een fantastisch pop art op canvas laten printen. Dit abstracte effect is een unieke eye catcher aan de muur.

Zwart/wit canvas doek

Als je liever gaat voor een moderne en strakke uitstraling, is een zwart-witte foto op canvas een must. En nee, hiervoor hoef je geen zwart-witte foto te hebben, een kleurenfoto kan omgezet worden in een zwart-witte foto.

Meerluik foto op doek

Een foto verdeeld over meerdere canvasdoeken (zoals de foto hierboven) geeft een bijzonder, kunstzinnig effect aan de muur. Met een meerluik op canvas kun je dit met jouw eigen foto doen! Je foto wordt dan op meerdere canvasdoeken afgedrukt. Dit geeft een extra dimensie aan jouw foto.

Voor al deze mogelijkheden en meer kun je terecht op Fotoopcanvas.nl wat gespecialiseerd is in het printen van je foto’s op canvas. Deze specialist behoort tot de eerste foto op canvas producenten van Nederland, werkt met hoge kwaliteitsmaterialen en dat voor een lage prijs.