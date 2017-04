De mooiste raamdecoratie versiert je huis

Decoratie betekent letterlijk: versiering. Raamdecoratie is dan ook een versiering voor je raam. Daarmee geef je niet alleen je interieur uitstraling, maar ook de buitenkant van je huis. Ramen zijn immers de transparante grens tussen binnen en buiten. Iedereen die langs je huis loopt, kan zien hoe je de ramen van je woning hebt aangekleed. Maar wat voor soorten raamdecoraties zijn er en hoe kies je een raamdecoratie die past bij jou en je interieur? En waar vind je de mooiste raamdecoratie op maat?

Raamdecoratie op maat voor jouw interieur

Zo veel smaken, zo veel soorten raamdecoratie. Van landelijke en romantisch tot strak en modern. Bij ieder interieur past een ander type raamdecoratie op maat. Er is voor ieder wat wils: van sfeervolle houten jaloezieën en paneelgordijnen tot (duo)rolgordijnen en plisségordijnen. Aan jou de keuze. En deze keuze is de eerste stap maar het is vervolgens essentieel dat je nieuwe raamdecoratie ook perfect voor je ramen hangt. Dat kan heel makkelijk als je de decoratie al op maat bestelt. Dat scheelt knippen en zagen. Tegenwoordig kun je heel eenvoudig je raamdecoratie op maat bestellen.

Hoe kies je de mooiste raamdecoratie?

Wat je ook kiest, interieur is een kwestie van persoonlijke smaak. De kleur is vaak doorslaggevend. Die moet bij je interieur passen. Zo kan raamdecoratie de kleuren in je interieur versterken door de kleur van je interieur in een lichtere of juist een donkerder tint in je raambekleding te laten terugkomen. Daarmee creëer je een ton-sur-ton-effect, dat meestal een rustige uitstraling heeft. Je kunt ook kiezen voor raamdecoratie die juist een contrast vormt met je interieur, zoals houten jaloezieën in een lichte natuurlijke houtkleur in een modern interieur. Ook het materiaal is van belang. Zo geeft een natuurlijk materiaal zoals houten jaloezieën je huis een warme landelijke uitstraling en past een rolgordijn juist in een moderne inrichting.

Online en op maat bestellen

Bij Creon Raamdecoratie kun je veel verschillende raamdecoratie op maat bestellen. Ga eens langs op de website en bekijk de uitgebreide keuze. Zo zijn de houten jaloezieën in maar liefst 17 kleuren verkrijgbaar en kun je zelfs paneelgordijnen met je eigen print laten bedrukken. Nieuwe raamdecoratie op maat is dus slechts een paar muisklikken van je huis verwijderd.