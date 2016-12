Muziek verhoogt plezier in de slaapkamer

Meer dan de helft van de mensen (55%) vindt dat muziek de prestaties in de slaapkamer verbetert. 18% van de mannen durft zelfs te stellen dat de seks langer duurt met muziek op de achtergrond. Van de vrouwen is minder dan 10% daar het echter mee eens… Dat blijkt uit onderzoek van Deezer. Een op de vijf respondenten (19%) raakt meer opgewonden van muziek. Muziek blijkt dan ook lustopwekkender te werken dan bijvoorbeeld oesters, alcohol, chocolade of romantische kaarsverlichting. Bij de eerste keer met een nieuwe partner kan een muziekje ook geen kwaad; 17% geeft aan dat muziek de situatie minder ongemakkelijk maakt. 16% gelooft er heilig in dat seks simpelweg wordt verbeterd met achtergrondmuziek.

Bijna de helft (45%) vindt ritme en stem de belangrijkste factoren bij het verhogen van de seksprestaties. Pop, R&B en rock zijn het meest populair tussen de lakens. Heavy metal en rap daarentegen zijn enorme afknappers in de slaapkamer. Marvin Gaye’s Let’s Get It On, Rihanna’s Skin en Lil Wayne’s Lollipop zijn de beste tracks tijdens de seks. En ondanks zijn populariteit, wordt Justin Bieber liever overgeslagen. Zaterdagavond tussen 10 en middernacht is het meest populaire tijdstip om samen het bed in te duiken. Toevallig of niet, het feit doet zich ook voor dat Let’s Get It On van Marvin Gaye met 96% stijgt in het aantal streams ten opzichte van een weekdag.

De meest sexy stemmen tijdens de seks:

Marvin Gaye

Michael Buble

Lionel Richie

Luther Van Dross

Frank Sinatra

John Legend

Rihanna

Nina Simone

Stevie Wonder

Gary Barlow

Top tien tracks waarmee je in de stemming komt:

Skin – Rihanna

Let’s Get It On – Marvin Gaye

Lollipop – Lil Wayne

Drunk In Love – Beyoncé

Love to Love You Baby – Donna Summer

Me & U – Cassie

Love Me Like You Do – Ellie Goulding

Magic – Coldplay

Intro – The XX

Sexy Back – Justin Timberlake