Nachtbrakers hebben grotere sociale netwerken dan vroege vogels

Nachtbrakers – mensen die te laat gaan slapen – hebben over het algemeen een breder sociaal netwerk dan ochtend mensen. Nachtbrakers staan ​​ook centraler in hun eigen netwerken en houden – meer dan vroege vogels – zich aan hun soort vast en communiceren met anderen die laat opblijven. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Met behulp van anonieme gegevens van mobiele telefoons heeft de Aalto University patronen in het gedrag van mensen aangeboord. Ze zijn erachter gekomen dat onze ‘chronotypes’ – onze inherente slaapperioden in een periode van 24 uur – correleren met de grootte van onze sociale netwerken en met hoeveel we in contact staan ​​met anderen en ook met het soort chronotypes waarmee we communiceren.