Van 2 t/m 5 februari 2017 vindt in de Jaarbeurs Utrecht de 10e editie van De Nationale GezondheidsBeurs plaats. Hier kun je terecht bij 327 exposanten en dagelijks zijn er 123 presentaties, lezingen, workshops, proeverijen, kookdemonstraties, yoga-sessies, behandelingen en gezondheidstesten over een gezonde leefstijl. Deze zijn samengebracht in vijf thema’s: Health, Food, Body, Mind en Beauty. Omdat de meeste bezoekers vrouw zijn, is er een speciaal Vrouwen Paviljoen ingericht met een grote verscheidenheid aan zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen, zoals gynaecoloog, cardioloog, seksuoloog, chirurg, overgangsconsulente en voedingsdeskundigen. Zij geven antwoord op de vragen rond vrouwenhart, de overgang, seksualiteit, incontinentie, ontlastingsklachten, beroerte en kanker. Daarnaast op de beurs ruim aandacht voor gezond eten en leven, mindfulness en persoonlijke lichaamstraining met elke dag actieve workshops .

Onderdeel van de Nationale GezondheidsBeurs is de AllergieBeurs. Hier ligt de nadruk op lekker leven met allergie. Er wordt getoond wat je wél kunt eten, drinken en doen bij een allergie of overgevoeligheid.

Kijk voor meer informatie op www.denationalegezondheidsbeurs.nl