Nationale Tulpendag in Amsterdam

Op zaterdag 21 januari 2017 is het weer Nationale Tulpendag, de officiële aftrap van een nieuw snijtulpenseizoen. Op de Dam in Amsterdam leggen tulpenkwekers een gigantische pluktuin aan met zo’n 200.000 tulpen in verschillende kleuren. Vanaf 13.00 uur mag iedereen gratis een bosje tulpen plukken (op=op). Het thema van Nationale Tulpendag 2017 is Dutch Design. Net als tulpen een visitekaartje van Nederland voor de hele wereld. Het thema komt onder meer tot uiting in het ontwerp van de pluktuin. Ben je niet in de gelegenheid om naar Amsterdam te komen? Geen nood! Behalve op de Dam wordt de start van een nieuw tulpenseizoen gevierd in heel Nederland. Veel bloemisten organiseren vanaf 21 januari de Nationale Tulpenweken met bijzondere acties.