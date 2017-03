Nederlander is gemiddeld 1 maand per jaar kwijt aan checken

We checken dagelijks wat af in Nederland. Van social media en aanbiedingen op boodschappen tot hypotheeklasten, energiekosten en ons spiegelbeeld. We zijn gemiddeld een maand per jaar kwijt aan checken. Dat is 2 uur per dag en 14 uur per week. Dit blijkt uit onderzoek van van SNS. Waarom doen we dat en wat levert het ons eigenlijk op?

Social media checken we het meest, gemiddeld 24 uur per maand. Aan het checken van nieuwssites en nieuwsapps spenderen we elke maand 8 uur. Op drie staat het uiterlijk van mensen. We bekijken in totaal 12 minuten per dag hoe mensen eruitzien. Zelfs 20 minuten per dag als we ons eigen spiegelbeeld meerekenen. De motivatie van vrouwen en mannen verschilt nog wel eens. Mannen (38%) kijken bijvoorbeeld meer dan vrouwen (29%) in de spiegel om een beter zelfbeeld te krijgen.

Ruim een derde van de ondervraagden checkt elke dag de bankrekening. Nog eens een kwart doet dit 2-5 keer per week. Bij het checken van energieleverancier (1,5 uur per jaar), zorgverzekering en hypotheek (beide ca. 45 minuten per jaar) wordt controle houden verrassend genoeg als belangrijkste reden genoemd. Ook de aanbiedingen houden we graag in de gaten. Ruim de helft (62%) checkt minimaal 1 keer per week aanbiedingen op bijvoorbeeld boodschappen om te kijken of er kan worden bespaard.