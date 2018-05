Nederlanders gebruiken het minst vaak een smoesje tussen de lakens

Van alle Europeanen gebruiken Nederlanders het minst vaak een smoesje als ze geen zin in seks hebben. Maar wanneer ze wel de goede zin hebben gevonden, dan experimenteren ze maar als te graag tussen de lakens. Na de Spanjaarden zijn Nederlanders het meest in voor iets nieuws in bed. Dit blijkt uit een groot Europees onderzoek van Lexa.nl onder 9.600 Europese singles.

Bij het onderzoek werd aan de singles gevraagd of ze wel eens een excuus gebruiken om onder de behoefte van een bedpartner uit te komen. Hieruit blijken de Nederlanders en de Italianen het minste geneigd om een smoesje te gebruiken. Verder in het lijstje zien we Frankrijk, Duitsland en Spanje. Zouden ze daar dan zo goed kunnen liegen, of hebben Nederlanders gewoon vaker zin in seks?

Nederland – 49%

Italië – 52%

Frankrijk – 60 %

Duitsland – 60%

Spanje – 61%

Wanneer we wel een smoesje gebruiken zijn we niet heel creatief. Zo blijken vooral de clichés het meest gebruikt te worden. De singles gaven aan het meest het welbekende excuus ‘te moe na een hele dag werken’ (45%) te gebruiken. Ook de bekende ‘morgen moet ik er vroeg uit’ (34%) en ‘ik voel me niet lekker’ (29%) worden veel gebruikt als de partner meer van de avond verwacht.

Waar de Nederlanders wat creativiteit missen qua smoesjes, gaan ze all-in wanneer de lakens wel gedeeld worden. Zo zijn 68% van de Nederlanders bereid om nieuwe standjes uit te proberen. Hiermee komen we op een tweede plaats te staan achter Spanje (75%), hier proberen ze het meest nieuwe mogelijkheden uit. Houd je als single wel van wat nieuws in de bedstee, sla dan deze zomer een vakantie naar Frankrijk over. De Fransen zijn namelijk het meest behoudend, slechts 56% wilt daar wel eens wat nieuws uitproberen.