Nederlanders missen ‘echt’ contact met vrienden en onbekenden

Bijna de helft van de Nederlanders ziet familie en vrienden minder dan voorgaande jaren door de overvloed aan digitale contactmogelijkheden. En hoewel ongeveer de helft graag vaker in contact zou komen met een onbekende, weten ze niet zo goed hoe ze dat moeten aanpakken. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 1.000 Nederlanders van Mentos.

Bijna de helft van de Nederlanders spreekt vrienden en familie vaker digitaal dan face-to-face. Laat staan dat ze een gesprek voeren met een onbekende. Toch geeft ongeveer de helft aan dat ze dit juist wel willen. Bijvoorbeeld een praatje maken tijdens het wachten bij de bushalte (46%), een gesprek aanknopen in een horecagelegenheid (58%) of een leuke conversatie voeren met iemand in een winkel (46%). Een meerderheid(60%)van de respondenten vindt het alleen moeilijk om een gesprek te beginnen met een onbekende en wacht liever af tot een ander het initiatief neemt.

Onze smartphones lijken vaak in de weg te zitten van ‘echt’ contact. Hoewel men aangeeft het leuk te vinden om in contact te komen met een onbekende in de bus of trein, blijkt dat in de praktijk maar liefst 84% aan zijn telefoon gekluisterd zit. Toch kan het heel simpel zijn. Op de vraag hoe ze het gesprek met een onbekende zouden beginnen, antwoordt 78%: ‘gewoon hallo zeggen’. Hoe makkelijk is het! Ook populair zijn ‘oogcontact maken en glimlachen’, geeft de helft van de Nederlanders aan. Of een praatje maken over het weer (38%). Alleen vraagt de meerderheid zich wel af hoe je dit nou op een leuke en originele manier aanpakt?