Nederlanders verkiezen tijdens feestdagen zonvakantie boven familiediner

Ruim vier op de tien Nederlanders zouden, als zij mochten kiezen, liever hun feestdagen doorbrengen op een zonnige bestemming dan met hun familieleden aan het kerstdiner. Gemiddeld 30% twijfelt nog of zij liever op winterzonvakantie gaan dan een viergangen kerstdiner delen met hun familieleden en 29% verruild een zonvakantie liever voor een viergangendiner met de familie. 10% van de ondervraagden viert daadwerkelijk de komende feestdagen in de zon. Curaçao en de Canarische Eilanden zijn de populairste bestemmingen. Zo blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Corendon.

De komende kerstdagen en jaarwisseling worden door ongeveer één op de tien Nederlanders gevierd of ontlopen op een winterzonbestemming. Zo’n 2% viert alleen de jaarwisseling in een zonovergoten land, gemiddeld 4% juist alleen de kerstdagen. Nog eens 4% viert zowel Kerstmis als oud en nieuw op winterzonvakantie. De favoriete maand om op winterzonvakantie te vertrekken is overigens met 23% niet december, maar de maand februari.

Een klein deel van de vakantievierders (1%) maakt het niet veel uit waar de winterzonreis naartoe gaat, als de zon maar schijnt en het er warm is. Een kwart van de Nederlanders wijst Curaçao aan als ultieme winterzonbestemming. Gemiddeld 18% kiest voor de zachte winterzon op de Canarische Eilanden.