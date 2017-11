Nederlanders vinden zichzelf meest sexy Europeanen

Nederlanders vinden zichzelf het meest sexy vinden van alle Europeanen. We verslaan nipt de Spaanse singles op sexiness. Deze twee zijn dan ook de enige Europeanen die zichzelf een voldoende geven. Dit blijkt uit een groot Europees onderzoek van Lexa.nl onder 9.600 singles. In het onderzoek zijn de singles gevraagd om zichzelf een cijfer van 1 tot 10 te geven als het gaat om hun eigen sexiness. Alleen de Nederlandse en Spaanse singles gaven zichzelf een voldoende. Onderaan de lijst vinden we de Zweden en de Britten.

Nederland – 5,7

Spanje – 5,6

Italië – 5,2

Duitsland – 4,9

Frankrijk – 4,9

Zweden – 4,7

Groot-Brittannië – 4,4

De Nederlandse single voelt zich dan wel het meest sexy, dat betekent niet dat zij ook het vaakst de koffer in (willen) duiken. In het begin van een nieuwe relatie viert de passie hoogtij, en kunnen we vaak niet van elkaar afblijven. Ruim een kwart van de alle Nederlandse singles duikt het liefst minstens één keer per dag met zijn of haar nieuwe vlam tussen de lakens. Maar hiermee staan we wel onderaan het lijstje in vergelijking met andere landen. Hoe zuidelijker we gaan, hoe vaker we het willen doen! Zeker in Spanje (44%), Frankrijk (44%) en Italië (41%) lusten ze er wel pap van, en verwachten veel lovebirds minstens één keer per dag een vrijpartij in de beginfase van hun relatie.

Vooral de Nederlandse vrouwen drukken de behoefte voor (veel) seks in de beginfase van een relatie. Want waar ruim één derde van de mannen aangeeft minstens iedere dag te willen rollebollen, geldt datzelfde slechts voor één op de vijf dames. Maar er zijn natuurlijk altijd mogelijkheden om de partner in hogere sferen te brengen. Vooral een zonnige dag (54%), lekker eten (45%) en een tripje naar het buitenland (43%) verhoogt het libido bij Nederlanders.